Hier trifft sich Franziskus mit Vordenkern des Islam Bei seinem Besuch in Kairo ruft der Papst zum Respekt der Religionen und zum Kampf gegen Gewalt auf.

Papst Franziskus wird im Andalusien-Saal der Kairoer Al-Azhar Universität von muslimischen Gelehrten begrüßt. © afp

Die Metropole am Nil hat sich herausgeputzt. Überall auf den Straßen waren Reinigungskolonnen mit Besen und Müllsäcken unterwegs. Die Nilinsel Zamalek, wo Papst Franziskus in der Vatikanischen Nuntiatur übernachtet, ist so sauber wie seit 20 Jahren nicht mehr.

27 Stunden hält sich das katholische Oberhaupt in Kairo auf, eine Reise, die vor allem die christlich-islamischen Beziehungen stärken und den durch islamistischen Terror erschütterten koptischen Christen Mut zusprechen soll. Und so empfingen am Freitag die Teilnehmer der interreligiösen Friedenskonferenz im Andalusien-Saal der Al-Azhar Universität den Papst mit herzlichem Beifall, der zuvor im Präsidentenpalast von Staatschef Abdel Fattah al-Sisi mit militärischem Zeremoniell begrüßt worden war. „Es ist ein großes Geschenk, heute hier zu sein“, wandte sich Franziskus an den Al-Azhar-Gastgeber, Großimam Ahmed Mohammed al-Tayyeb, und warb dafür, jeglicher Gewalt im Namen von Religion entgegenzutreten. „Gemeinsam bekräftigen wir die Unvereinbarkeit von Gewalt und Glaube, von Glauben und Hassen. Gemeinsam erklären wir die Unantastbarkeit jedes menschlichen Lebens gegen jegliche Form von physischer, sozialer, erzieherischer oder psychologischer Gewalt“, sagte Franziskus laut seinem vorab veröffentlichten Redemanuskript.

Die Zukunft aller Menschen hänge auch ab von der Begegnung der Religionen und Kulturen, sagte Franziskus. Es sei die Aufgabe aller Gläubigen, füreinander zu beten, einander zu begegnen, miteinander zu sprechen und den Geist der Zusammenarbeit und der Freundschaft zu fördern. Die Erziehung zu Respekt, Offenheit und aufrichtigem Dialog mit den anderen sei der beste Weg, um gemeinsam die Zukunft aufzubauen.

Man müsse neue Generationen begleiten und heranreifen lassen, um der Barbarei derer, die Hass schürten, entgegenzutreten. In den Augen des 80-jährigen Pontifex ruht die Hoffnung vor allem auf den jungen Menschen. „Um Konflikten vorzubeugen und Frieden aufzubauen, ist es wesentlich, sich für die Beseitigung der Armut und der Ausbeutung einzusetzen sowie die Geldflüsse und Waffenlieferungen an diejenigen, die zur Gewalt anstiften, zu stoppen“, appellierte der Papst, bevor er seine Rede mit den arabischen Worten „Der Friede sei mit euch“ beendete.

Anschließend traf der Gast aus Rom mit Mitgliedern der Regierung, Diplomaten und Vertretern der Zivilgesellschaft zusammen. Am Abend betete das katholische Kirchenoberhaupt an der Seite des koptischen Papstes Tawadros II. für die Terroropfer der letzten Wochen und Monate. Nicht nur in Tanta und Alexandria am Palmsonntag, auch in der St. Peter und Paul Kirche in Kairo hatte sich ein Attentäter eingeschlichen und vor Weihnachten 29 Gottesdienstbesucher mit in den Tod gerissen.

