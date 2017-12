Hier trifft sich das Exil-Riesa Einmal im Jahr kommen Hunderte junge Leute zurück in die Heimat – und haben dabei einen festen Termin.

Dann wird es im OJH stets ziemlich voll.

Riesa. Seine Platten hat Tom Nachbar längst sortiert. Denn der Termin für die Party steht schon lange fest. Genau genommen, schon seit Jahren: Denn immer am 23. Dezember steigt im Offenen Jugendhaus (OJH) die Fatsche – ein Termin, den man auch in der Schweiz und in Schweden kennt. „Aus ganz Deutschland und sogar aus dem Ausland kommen dann gebürtige Riesaer zurück in die alte Heimat“, sagt der 32-Jährige. Anlass sind natürlich die freien Tage zwischen Weihnachten und Neujahr – an denen Besuche bei Eltern, Onkels, Tanten, Großeltern anstehen.

Der Abend des 23. Dezember aber gehört bei mehreren Hundert ausgewanderten Riesaern den alten Freunden: „Wer in den 80ern oder 90ern geboren wurde, kommt gern bei uns vorbei“, sagt Tom Nachbar. Denn die Generation kennt noch die sogenannte Fatsche, die früher zweiwöchentlich im Jugendhaus stattfand. Damals hieß sie noch „Schoene Fatsche“, weil sie von einer DJ-Gruppe namens „IG Schoene Menschen“ gegründet worden war, sagt der DJ. Er arbeitet seit zehn Jahren in der Kultkneipe Leonardo, die im Erdgeschoss des Jugendhauses Räume gepachtet hat.

Das Konzept einer Party alle 14 Tage allerdings funktionierte irgendwann nicht mehr – die Leute blieben weg. Eine Erfahrung, die man so bei Weitem nicht nur in Riesa machte. Aus dem Zwei-Wochen-Rhythmus wurde ein Monatsrhythmus. Irgendwann blieb dann nur noch der Jahrestakt übrig. Der allerdings funktioniert: „Immer am 23. Dezember stehen die Leute bei uns Schlange!“, sagt Tom Nachbar, der in Röderau aufwuchs und mittlerweile in Dresden lebt. Dort studiert er Kunstgeschichte, arbeitet als Werkstudent im Programmkino Ost – wo er auch Karten verkauft und Filme vorführt.

Im OJH dagegen bei der Fatsche sind seine Fähigkeiten als DJ und Barkeeper gefragt. „Hinter der Bar ist am 23. die Hölle los! Anfangs hatten wir nur eine Bar. Da stand hier eine Schlange, die bis zur Tür reichte. Und zwar fünf, sechs Stunden lang“, erinnert sich der Student. Die Macher reagierten auf den Ansturm und bauen seitdem in der Garage nebenan stets eine zweite Bar auf. Dazu kommt ein großes Zelt vor dem OJH, das weiteren Gästen Platz zum Tanzen bietet. Dennoch bilden sich im Verlauf des Abends immer wieder Schlangen vor dem bunt besprühten Haus. „Das ist aber nicht so schlimm, weil die Leute ohnehin vor allem zum Quatschen herkommen“, sagt Tom Nachbar, der freiberuflich auch noch als Fotograf und T-Shirt-Designer tätig ist. Zum Reden mit alten Freunden bietet auch das gemeinsame Stehen in der Schlange Gelegenheit.

Da treffen die unterschiedlichsten Menschen aufeinander, hat der DJ beobachtet. „Vom Hauptschüler bis zum Doktor ist alles dabei.“ Er selbst trifft alte Freunde wieder – von denen heute einer beim Bund dient, ein anderer als Technischer Zeichner in Schweden lebt, eine dritte als Lehrerin in Berlin Asylbewerbern Unterricht gibt. Insgesamt werden es etwa 400 bis 500 Besucher sein, schätzt Tom Nachbar. Gefeiert wird bis früh um vier – zum Glück gibt es in der direkten Nachbarschaft kaum Nachbarn. „Es hat sich noch nie einer beschwert“, sagt der 32-Jährige.

Und hat so ein Ex-Riesaer-Treffen auch Zukunft? „Definitiv“, sagt Tom Nachbar, der vor vier Monaten zum ersten Mal Vater geworden ist. Die Gymnasiasten von heute richten im OJH jedes Jahr ihre Vor-Abi-Partys aus. Durch den Verkauf von Eintrittskarten, Bowle und Grillwürsten nehmen sie Geld ein, das sie dann für ihren Abiball wieder ausgeben. „Das ist doch gut: So wird die Jugend ans Jugendhaus rangeführt“, sagt der DJ. Längst bringen die Stammgäste der ersten Generation ihre kleinen Geschwister mit zur Fatsche: Die ist mit Abstand die größte Veranstaltung des Jahres im OJH und längst eine Riesaer Tradition.

Am 23. Dezember treffen sich auch am DJ-Pult Generationen: Mit DJ dudi aus Stuttgart legt auch einer der Mitbegründer der Fatsche auf, Martin Wolf alias „lupus“ ist dabei und Tom Nachbar alias „p0nk r0cks“.

„SchOJHne Fatsche“ am Sonnabend, 23. Dezember, Einlass ab 21 Uhr im OJH an der Bahnhofstraße. Der Eintritt kostet vier Euro.

www.facebook.com/Offenes.Jugendhaus.Riesa

