Hier trifft sich Bannewitz Im Zentrum der Gemeinde soll ein Bürgerpark entstehen – für alle. Diesen zu bauen, ist nun Aufgabe der Jugend.

Probesitzen. Bald ist das hier auch auf Bänken möglich. Franziska Lex (10, v.l.), Leonore Brumm (16), Lisa Voigt (9), Christian Rincke (14) und Valentin Bayer (9) sowie Ortsvorsteherin Ursula Müller (65, 3.v.l.) sind nur einige von vielen, die am Sonnabend, dem 13. Mai, den neuen Bürgerpark bauen wollen. Foto: Andreas Weihs



Außer reichlich Grün ist noch nicht viel zu sehen. Doch das dürfte sich bald ändern. Hier, auf der Wiese hinter dem Bürgerhaus in Bannewitz, soll ein Bürgerpark entstehen. Ein Ort zum Weilen für jeden Bannewitzer. Die Idee dazu hatte Ursula Müller, die Ortsvorsteherin. Schon vorigen Herbst hatten rund 70 Kinder und Jugendliche die Chance genutzt, im Rahmen des Projektes „Jugend bewegt Kommune“ zu sagen, was ihnen in Bannewitz fehlt. Das Ergebnis: mehr Sitzmöglichkeiten zum Treffen mit Freunden sowie ein Abenteuerspielplatz. Der neue Bürgerpark soll das ermöglichen – und mehr. Nicht nur der Nachwuchs soll sich hier wohlfühlen, sondern alle Bannewitzer, jeden Alters. Hinter dem Bürgerhaus befindet sich bereits die Naturbühne, die auch von der Musikschule gern für Aufführungen genutzt wird.

„Der Park ist eine tolle Sache“, findet auch Heiko Wersig. Der Hauptamtsleiter der Gemeinde traf sich zusammen mit Ortsvorsteherin Müller, der Chefin der Musik-, Tanz- und Kunstschule Bannewitz, Irmela Werner, und vielen freiwilligen Bannewitzern, um die letzten Vorbereitungen für den Aufbau des neuen Bürgerparks zu besprechen. Zur alljährlichen 48-Stunden-Aktion des Vereins pro Jugend, die vom 12. bis 14. Mai stattfindet, sollen die ersten Arbeiten in Angriff genommen werden. Ziel ist es, gemeinsam mit dem Bannewitzer Nachwuchs einen Pavillon aus Holz mit Sitzgruppe zu errichten. „Uns ist es wichtig, dass auch die Kinder die Möglichkeit haben, etwas zu schaffen“, erklärt Wersig.

Zum Bannewitzer Sommerfest der Künste am 11. Juni sollen dann die ersten Sitzmöglichkeiten im neuen Bürgerpark offiziell genutzt werden können. Damit aber nicht genug. Perspektivisch ist geplant, auf dem Areal in Bannewitz‘ Mitte weiterzubauen. Auch barrierefreie Wege über die Wiese, die der kommunale Bauhof bereits vorgezeichnet hat, können entstehen. Denkbar sind auch Stufenterrassen aus verschiedenen Steinen sowie Spiel- und Sitzpodeste unter Obst- und Zierbäumen. Dazwischen sollen Wiesenflächen erhalten bleiben. Zudem wäre weiter unterhalb des Areals auch ein Ufergarten möglich, so die Pläne der Bünemann und Lohß Architekten aus Dresden.

Finanziert werden die ersten Bauarbeiten zum neuen Bürgerpark mit Geld aus dem Projekt „Jugend bewegt Kommune“. Hierfür wurden rund 2 000 Euro für die neue Holzhütte bereitgestellt. Auch der Ortschaftsrat Bannewitz hat gespart: Über 2 000 Euro kommen hier für Planungsleistungen und die neue Sitzgruppe zusammen. Je nachdem, wieviel Geld zur Verfügung steht, sollen künftig auch weitere Arbeiten in Angriff genommen werden.

