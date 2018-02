Hier tanzt sich auch die Oma fit In Bobersberg halten sich Frauen mit Dance Aerobic fit.

Jeden Dienstagabend steppt in der Bobersberg-Turnhalle der Bär – hier halten sich teilweise über 30 Frauen mit Dance Aerobic fit, und das nun schon fünf Jahre. © Krüger-M.

Bobersberg. Schritt und Schritt, klatschen und drehen und dann noch einen heißen Hüftschwung – das ist Dance Aerobic in der Bobersberg-Turnhalle. Jeden Dienstagabend treffen sich hier etwa 20 bis 30 Frauen, um Spaß an der gemeinsamen Bewegung zu haben. Bei flotten Rhythmen und unter Anleitung der beiden Schwestern Marlen Klapper und Carolin Berthold tanzen die Frauen fast 90 Minuten. In den Pausen geht es auch ganz quirlig zu, es wird geschwatzt, gelacht und Frau tauscht Neuigkeiten aus.

Seit fünf Jahren besteht dieses unverbindliche Angebot, denn einem Verein müssen die Teilnehmerinnen nicht beitreten. Gleichwohl war es der Jugendverein ZJ 21, der das Dance Aerobic im Februar 2013 ins Leben rief. Zuerst war es eine Kindergruppe, die immer größer wurde. „Wir hatten zuletzt 60 interessierte Mädchen, das haben wir dann zeitlich nicht mehr geschafft“, erzählt Marlen Klapper. Die junge Lehrerin ist mittlerweile selbst Mutter, im Sommer hat sie die Kindergruppe aufgegeben. „Vor allem auch wegen der vielen Auftritte – wir wurden ja überall gebucht“, ergänzt ihre Schwester Carolin Berthold.

Doch die Frauengruppe, die auch schon fünf Jahre zusammen ist, macht fröhlich weiter. „Wir sind in der Schule beide in der Gymnasiums-Tanzgruppe Girls only gewesen“, erzählen die Schwestern. Nach dem Schulabschluss wollten beide weiter fit bleiben und gründeten die Dance Aerobic-Gruppe. Mittlerweile hat sich das Angebot der beiden Lehrerinnen vom ZJ 21 gelöst und ist ein rein privates Projekt. „Jeder zahlt für seine Teilnahme einen geringen Beitrag“, so Marlen Klapper. Wer nicht kommt, muss also auch nicht löhnen.

Dennoch versuchen fast alle Frauen, immer dabei zu sein. „Denn es macht so viel Spaß“, so die Frauen. Es gibt sogar Verkäuferinnen, die sich extra den Dienstagabend freihalten. 18.30 Uhr geht es los. Die Hallenzeit zu bekommen, war anfangs das Schwierigste für Marlen und Carolin. Begonnen hat das Großenhainer Dance Aerobic deshalb im kleinen Judoraum der Rödertalhalle. Nach circa einem Jahr konnte die größer gewordene Gruppe auf den Bobersberg wechseln. Auch im Sommer trifft sich die Frauengruppe hier, dann tanzen die Teilnehmer der Wärme wegen nur 60 Minuten. 45 eigene Choreografien haben Marlen und Carolin zu modernen Titeln erarbeitet, im Wechsel werden sie geübt. Nach dem Auspowern kommt das „Cooldown“ auf der Matte mit Kräftigung und Dehnen. „Mir macht das viel Spaß, wir sind eine gute Truppe“, sagt Ilona Pasternak, die mit 71 Jahren älteste der Damen. Jeder kann seinem Alter entsprechend mitmachen, und es gibt immer wieder neue Bewegungen. Wer einen Stempel fürs Bonusheft der Krankenkasse braucht, bekommt ihn von Marlen und Carolin. Die Frauen feiern vor Weihnachten gemeinsam und haben auch ein Sommerfest. „Die Mädels machen das gut“, lobt Pasternak, die durch Dance Aerobic beweglich bleiben will. Neuzugänge sind noch willkommen. (krü)

Dienstags 18.30 bis 20 Uhr, Turnhalle Bobersberg

