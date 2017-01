Gut zu wissen Hier startet der Ausbau der Gake Im Sommer beginnen die Arbeiten auf der B 175 zwischen Kreisverkehr und Zschäschütz. Aber wie rollt der Verkehr?

Zwischen Kreisverkehr und Chausseehaus wird voraussichtlich Mitte des Jahres mit den Arbeiten zum Ausbau der B 175 bis zur Autobahnanschlussstelle Döbeln Ost begonnen. Auf dem Abschnitt, besonders in der Gakendelle, hatte es in den vergangenen Jahren schwere Unfälle gegeben. © André Braun

Seit 20 Jahren wird über den Ausbau der B 175 an der Gakendelle gesprochen. Im Sommer soll es nun tatsächlich losgehen. Zwischen dem Kreisverkehr am Gewerbegebiet Ost und dem Abzweig nach Zschäschütz werden zuerst ein Fahrstreifen und die Nebenanlagen fertiggestellt, so Isabel Siebert, Sprecherin des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr. Derzeit werde die Ausschreibung des Bauloses vorbereitet. In den kommenden zwei Jahren geht es dann mit den nächsten Abschnitten weiter. Die Verkehrsfreigabe bis zur Autobahnanschlussstelle Döbeln Ost wird voraussichtlich Ende 2019 erfolgen.

Im ersten Bauabschnitt wird es kaum Behinderungen für den Verkehr geben. Es ist keine Vollsperrung vorgesehen, sondern eine Art Ringverkehr durch das Gewerbegebiet Ost, so Isabel Siebert. Die Autos in Richtung Nossen werden weiter über die B 175 rollen. Der Verkehr nach Döbeln wird über die Richard-Köberlin-Straße durch das Gewerbegebiet geleitet. Mit der Verkehrsbehörde werde diese Verkehrsführung noch abgestimmt, so Siebert.

Zeitgleich werden zwei Regenrückhaltebecken errichtet. Zudem ist der Bau von Nebenanlagen wie etwa benötigte Wirtschaftswege geplant. Dazu müssen auch Leitungen gesichert oder umverlegt werden, so die Sprecherin. An der Einmündung der Richard-Köberlin-Straße in die Bundesstraße in der Nähe von ATU ist für die Bauzeit ein Straßenprovisorium vorgesehen. Dort ist der Bau einer Brücke über die B 175 geplant.

Über diese Brücke soll einmal die Kreisstraße in Richtung Mochau und zum Gewerbegebiet Ost 1b geführt werden, die heute an der Chausseehauskreuzung angebunden ist. Das ist eine der wesentlichen Änderungen, die mit dem Ausbau der B 175 einher gehen.

Die zweite Änderung betrifft die Ortsanbindungsstraße nach Oberranschütz. Die heutige Ortsanbindungsstraße auf halber Höhe der Gakendelle entfällt. Mit dem Bau der neuen Straße vom Gewerbegebiet Ost I nach Oberranschütz war schon im vergangenen Jahr begonnen worden. Die Arbeiten liegen im Plan, so die Sprecherin. Ende 2017 soll diese Straße fertig sein. Für die Oberranschützer ist das auch wegen eines anderen Aspektes wichtig: Sie werden dann endlich an die zentrale Kläranlage angeschlossen. Der Bau der Abwasserleitung erfolgt im Zuge des Straßenbaus.

Wenn die Arbeiten an der B 175 später in Richtung Autobahn vorrücken, werden sie die Trasse der bisherigen Bundesstraße verlassen. Die tiefe Gakendelle wird „umgangen“. Auf den Feldern hatten dazu im Sommer auf der künftigen Trasse schon archäologische Untersuchungen stattgefunden. Die sondierten Flächen werden mittlerweile wieder landwirtschaftlich genutzt. Im Herbst war dort neu ausgesät worden. Das stört die Bauarbeiten nicht, so Siebert, da diese Areale erst nach und nach in Anspruch genommen werden. In Gegenteil würden durch die zwischenzeitliche Nutzung unerwünschte Abspülungen des Oberbodens verhindert.

Auch auf der Westseite der Stadt soll an Sommer an der B 175 weitergebaut werden. Bei Töpeln ist der Bau einer neuen Brücke über die Zschopau geplant. Auch dort wird es keine Vollsperrungen geben. Für die Zeit der Bauarbeiten ist der Bau einer einspurigen Behelfsbrücke mit Ampelregelung geplant.

zur Startseite