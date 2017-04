Hier spielt die Musik Die Löbauer-Berg-Musikanten starten mit dem traditionellen Frühjahrskonzert ins neue Jahr. Die SZ verlost Freikarten.

Das Konzert im Kulturzentrum der Löbauer Johanniskirche ist bei Musikern wie Besuchern beliebt. Für die Berg-Musikanten sind Konzerte wie diese eine Chance, Werbung für die Blasmusik zu machen. © Rafael Sampedro

Trompete, Posaune oder Tuba spielen ist gar nicht so leicht. Das haben die beiden Vorsitzenden der Löbauer-Berg-Musikanten Jörg Krause und Martin Kocner, früher selbst bei ihren ersten Versuchen am Instrument mitbekommen. Mittlerweile geht es den Vorsitzenden ganz locker von der Hand. So gut, dass sie Neulingen im Verein zeigen können, wie man zum Beispiel ein richtig guter Trompeter wird.

Zu den Löbauer-Berg-Musikanten gehören aktuell rund 50 aktive Mitglieder, aufgeteilt in zwei Ensembles: das Jugendblasorchester und das großen Blasorchester. Am kommenden Wochenende können alle Musiker zum ersten Mal in diesem Jahr öffentlich zeigen, was sie mit ihren Instrumenten so alles draufhaben. Denn am Sonnabend steht das Frühjahrskonzert der Berg-Musikanten im Kulturzentrum der Löbauer Johanniskirche auf dem Programm. Ab 16 Uhr wird dann herumposaunt und trompetet. Den Anfang machen dabei die Mitglieder des Jugendblasorchesters. Für die jungen Musiker sind Auftritte wie an diesem Sonnabend die Chance, ihr Können vor Publikum zu zeigen. Rund 20 Nachwuchsmusiker gehören zum Verein. Geht es nach den Vorsitzenden Krause und Kocner, könnten es in Zukunft auch noch mehr werden. Jeden Freitag probt das Jugendorchester. „Junge Leute können gern vorbeikommen und sich die Proben ansehen“, sagt Jörg Krause. Und wer Lust hat, darf natürlich gern wiederkommen.

Ein Instrument müssen Anfänger nicht unbedingt mitbringen. „Die kann man bei uns auch mieten“ so Martin Kocner. Ab der dritten oder vierten Klasse könne es losgehen mit dem Spielen. „Man sollte so lange warten, bis das Gebiss vollständig ausgebildet ist“, sagt Krause. Anfänger sollten allerdings auf Enttäuschungen eingestellt sein. Zum Beispiel in Sachen Wunschinstrument. Erfahrungen der beiden Vorsitzenden des Musikvereins besagen, dass Jungs Trompete oder Schlagzeug und Mädchen lieber Flöte oder Klarinette spielen lernen wollen. Doch nicht jeder, der Trompete spielen will, kann auch Trompete spielen. „Wir hatten mal jemanden, der sich zwei Jahre an der Posaune gequält hat. Dann hat er es mit der Tuba probiert und dann lief alles gut“, erzählt Kocner ein Beispiel. Beim Frühjahrskonzert gibt es nun eine musikalische Kostprobe aus der Vereinsarbeit der Berg-Musikanten.

Am Mittwoch, den 19. April verlost die SZ um 14 Uhr zweimal zwei Freikarten für das Konzert in der Johanniskirche unter 03585 47405450. Die Veranstaltung beginnt am Sonnabend um 16 Uhr.

