„Hier sollte man eine Ampel probieren“

Brenzlige Ecke: In die B 169, die hier Hauptstraße heißt, münden in Gröditz die Windmühlen- (links) und die Fröbelstraße ein. Trotz Spiegel (oben rechts) ist der Verkehr auf der B 169 aus Richtung Elsterwerda kaum zu sehen, kritisiert Siegfried Janetzki. © Eric Weser



Gröditz. Wie oft um diese Uhrzeit ist auch an diesem Vormittag viel los auf der B 169 beziehungsweise der Hauptstraße in Gröditz. Radler treten in die Pedale, Fußgänger queren die Straße – und vom Mofa bis zum Lkw rauschen binnen weniger Minuten Dutzende Fahrzeuge auf dem Asphalt in beide Richtungen vorbei. Doch hier, an der Kreuzung von Fröbel-, Windmühlen- und Hauptstraße geht es nicht immer so friedlich zu. Erzählt Verkehrswächter Siegfried Janetzki, der die Stelle seit Längerem kritisch beobachtet.

Hohes Verkehrsaufkommen, überhöhte Geschwindigkeit der Autofahrer auf der Bundesstraße und schwierige Sichtverhältnisse beim Einbiegen aus den Seitenstraßen machen aus Janetzkis Sicht die Ecke brenzlig. Vor allem für jene, die aus der Windmühlenstraße auf die Hauptstraße einbiegen wollen. Beim Blick nach links sei die Hecke des Eckgrundstücks im Weg. Fahre man weiter vor, um mehr zu sehen, stehe man halb auf der Bundesstraße. „Und der Spiegel wird kaum beachtet“, sagt Janetzki und deutet auf den rot-weiß umrandeten Spiegel an einem Mast auf der anderen Straßenseite. Der Blick hinter die Frontscheiben scheint das zu bestätigen. Nur eine Autofahrerin schaut offenbar hin. Eine von etwa 20. Für den Verkehrswächter hat das Gründe: Zu klein sei der Spiegel und er verzeichne zu sehr.

In letzter Zeit gab es nach Siegfried Janetzkis Einschätzung an der Ecke zunehmend Unfälle. „Aus meiner Sicht ist das sogar ein Unfallschwerpunkt“, so der 79-Jährige, der sich seit Jahren ehrenamtlich für die Verkehrssicherheit in und um Gröditz engagiert. Vor einiger Zeit sei an der Ecke gegenüber jemand in die Hecke des Eckgrundstücks gebrettert, erzählt der Verkehrswächter. Wo sich Janetzki in seiner neonfarbenen Jacke postiert hat, deuten grüne Sprühmarkierungen auf dem Fußweg ebenfalls auf eine Unfallaufnahme durch die Polizei hin. „Hier kracht es regelmäßig“, kommentiert Janetzki. Wie oft genau, weiß der Verkehrswächter aber nicht. Das Ganze ist mehr ein Gefühl.

Dass er mit dem Gefühl nicht ganz daneben liegt, zeigt eine Anfrage bei der Polizeidirektion Dresden. Nach deren Auskunft nimmt die zuständige Fachabteilung im Haus die Stelle in letzter Zeit schon etwas genauer unter die Lupe, weil es mehrere Unfälle hab. Damit eine Kreuzung als Unfallhäufungspunkt eingestuft wird, braucht es eine Mindestzahl bestimmter Unfälle in einer gewissen Zeitspanne. An der Gröditzer Kreuzung, so eine Polizeisprecherin, stehe diese Einordnung quasi bevor. Es fehle nur noch ein Unfall, damit die nötigen Kriterien erfüllt sind. Dann gehe der neue Unfallschwerpunkt an die Unfallkommission beim Kreis Meißen, die dann über mögliche Maßnahmen befindet.

Siegfried Janetzki wäre natürlich am liebsten, dass es gar keinen Unfall mehr an der Kreuzung gäbe. Doch die Aussicht, dass sich durch eine mögliche Einordnung als Unfallschwerpunkt und anschließende Änderungen etwas zum Besseren verändern könnte, hat auch für ihn auch etwas Positives. Janetzki hätte schon jetzt einen Vorschlag, was man machen könnte, um die Probleme zu entschärfen. „Hier sollte man mal testweise eine Ampel installieren.“

Der Vorschlag erstaunt, immerhin hat sich der Gröditzer Verkehrswächter in den vergangenen Jahren vehement gegen die Ampel vorm Spanischen Hof ausgesprochen. Auch die hatten die Behörden seinerzeit damit begründet, dass die Kreuzung von Haupt- und Großenhainer Straße ein Unfallschwerpunkt sei. Doch anders als vorm Spanischen Hof könne hier eine Ampel vielleicht wirklich etwas bringen, meint der Gröditzer. So oder so will er die Kreuzung bei der für März dieses Jahres vorgesehenen Verkehrsschau zum Thema machen und Verbesserungsmöglichkeiten mit Stadt und Polizei diskutieren.

