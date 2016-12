Hier soll ein Vereinshaus hin Glashütte lotet aus, wo ein neues Gemeinschaftshaus entstehen kann. Zuvor muss Grundsätzliches geklärt werden.

Auf dieser Wiese möchte der Heimat- und Kulturverein Zur Lockwitzquelle gern das Oberfrauendorfer Dorfgemeinschaftshaus errichten. Der Technische Ausschuss hat nun beschlossen, prüfen zu lassen, ob es dafür überhaupt Baurecht gibt. © Frank Baldauf

Einen hübsch angelegten Festplatz haben die Oberfrauendorfer schon. Nun soll ein Vereinshaus hinkommen – eins, wie es andere Dörfer im Stadtgebiet wie Hausdorf und Johnsbach auch haben. Und eins, wie es auch die Glashütter in der Kernstadt und die Dittersdorfer gern hätten. Zunächst möchte die Stadt Glashütte den Wunsch der Oberfrauendorfer erfüllen und hat dafür schon mal rund 300 000 Euro eingeplant. Und dafür gibt es einen guten Grund: Oberfrauendorf gehört zu den Dörfern, die durch ein reges Vereinsleben positiv auffallen. Erst Ende Oktober wurde der Heimat- und Kulturverein Zur Lockwitzquelle für sein Engagement mit dem Bürgerpreis der Stadt Glashütte ausgezeichnet.

Doch bevor das Fundament für das neue Vereinshaus ausgehoben werden kann, müssen noch ein paar Fragen mit verschiedenen Gremien geklärt werden, berichtete Bürgermeister Markus Dreßler (CDU) in der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses. Die SZ erklärt, welche Gespräche noch anstehen.

Problem eins: Stadt und Verein suchen nach einem Konsens

Für Dreßler ist eins klar: Das neue Vereinshaus soll nicht teurer als 300 000 Euro werden. Diese klare Grenze ermöglicht den Bau eines Gebäudes, das den Oberfrauendorfern aber zu klein erscheint. Um es eine Nummer größer zu bekommen, boten sie an, Eigenleistungen zu erbringen, sagte Vereinschef Klaus Köhler in einem früheren SZ-Gespräch. Doch trotzdem konnten sich beide Seiten bisher noch nicht einigen. „Wir werden weiter diskutieren. Ich gehe davon aus, dass wir noch eine einvernehmliche Lösung finden werden“, gab sich Dreßler optimistisch.

Problem zwei: Zwei verschiedene Standorte sind in der Diskussion

Klar ist eins: Das neue Vereinshaus soll unmittelbar am Festplatz entstehen, der 2010 entstanden ist. Aus Sicht der Stadt gibt es hier zwei mögliche Standorte. Zum einen könnte das Gebäude direkt am Platz entstehen. Dafür gebe es sicher auch unkompliziert Baurecht, sagte Dreßler. Zum anderen könnte das Gebäude auf der Wiese oberhalb des Platzes errichtet werden. Diesen Standort favorisiert der Heimat- und Kulturverein. Damit könnte der Festplatz in seiner jetzigen Größe erhalten bleiben. Allerdings ist unklar, ob es für diese Wiese – nach Einschätzung der Stadtverwaltung handelt es sich um eine Feuchtwiese – Baurecht geben könnte. Die Stadt möchte das gern genau wissen. Deshalb möchte sie beim Landratsamt eine Bauvoranfrage für beide Standorte einreichen. „Wir möchten gern die baurechtlichen Möglichkeiten klären“, begründete Dreßler den Vorstoß.

Problem drei: Im Stadtrat gibt es unterschiedliche Ansichten

Der Bau des Oberfrauendorfer Vereinshauses steht schon seit Längerem auf der Agenda der Verwaltung. Deshalb gibt es nun auch diese Bauvoranfrage. Jörg Eichler (Wählervereinigung Reinhardtsgrimma) kritisierte den Schritt. Denn damit werden Tatsachen geschaffen. Der Reinhardtsgrimmaer wiederholte seine Kritik aus einer der letzten Stadtratssitzungen. Seiner Meinung nach sind Vereinshäuser nicht nur teuer. Sie schaffen auch eine Konkurrenz zu den privat betriebenen Gaststätten. Deshalb sieht er den Bau mehr als kritisch.

Andere Ausschussmitglieder widersprachen: Die Stadt lässt nur prüfen, ob gebaut werden darf, sagte Stadtrat Andreas Loose (CDU). Ein Beschluss, ob und wann gebaut werden, stehe noch aus. Dreßler bestätigte das und ging noch weiter: „Das ist keine Vorentscheidung.“ Er erinnerte daran, dass sich der Stadtrat darauf verständigte hatte, jeden Bau von Gemeinschaftshäusern zu prüfen. Dabei sollen die Situation im Ort, das vorgelegte Nutzungskonzept und die geplante Größe berücksichtigt werden. Dass die Stadt den Baugrund in Oberfrauendorf nun prüfen lässt, basiert auf einem frühen Stadtratsbeschluss, wonach Oberfrauendorf ein Vereinshaus bekommen soll. Deshalb findet sich das Vorhaben in früheren Haushaltsplänen wieder. Wenn der Stadtrat das nun anders sieht, müsse er den Beschluss zurücknehmen, sagte Dreßler. Doch danach sieht es – zumindest nach der Debatte – nicht aus. Bis auf Jörg Eichler sprachen sich alle anderen Mitglieder für den Antrag aus.

zur Startseite