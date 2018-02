Hier soll bald eine Ampel Fußgänger schützen Nach einem tödlichen Unfall in Tharandt steht fest, wo die Anlage hin soll. Nun fehlt noch die Zusage der Stadt.

Am Zebrastreifen auf der Freiberger Straße in Tharandt geschah vor anderthalb Jahren der tödliche Verkehrsunfall. Seitdem wird darüber diskutiert, wie die Stelle sicher wird. Eine Ampel soll dabei helfen, allerdings etwas oberhalb des Überweges. © Karl-Ludwig Oberthür

Tharandt. Das hölzerne Kreuz am Straßenrand ist vielen ein Mahnmal, die hier entlang kommen. Im Oktober 2016 wurde eine Seniorin auf der Freiberger Straße in Tharandt von einem Auto erfasst, als sie über den Zebrastreifen die Straße queren wollte und dabei derart verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Seitdem kämpfen die Tharandter um mehr Sicherheit an besagter Stelle. Eine Ampel soll die Lösung bringen, so der Konsens zwischen Stadtspitze und dem Landkreis, der für die betreffende Kreisstraße zuständig ist. Bis zum Ende vorigen Jahres sollte die Anlage stehen. Nur wo? Darüber wurde lange debattiert.

Nun scheint endlich eine Position für die neue Ampel an der Unfallstelle gefunden zu sein. „Der mögliche Standort für die Errichtung einer Fußgängerampel im Abschnitt der Freiberger Straße in Tharandt steht fest“, sagt Martina Aurisch, Chefin des Amtes für Straßenbau und Verkehr am Pirnaer Landratsamt. Dieser Standort liege in Richtung Ortsausgang etwa drei Meter vom vorhandenen Überweg entfernt. Die Baukosten für die neue Ampel betragen rund 15 000 Euro, erklärt Aurisch. Hinzu kommen Kosten im Bereich des Fußweges, welche die Stadt Tharandt tragen müsse. Allerdings müssten dafür die Kosten erst noch genau ermittelt werden.

„Der Stadt Tharandt liegen die Pläne vor“, sagt Martina Aurisch. Nun sei es an der Forststadt, zu entscheiden, ob die erforderlichen baulichen Voraussetzungen seitens der Stadt geschaffen werden, um die Ampel errichten zu können. Dazu sei Mitte März ein Gespräch zwischen Stadtverwaltung und Landkreis geplant. Im Tharandter Rathaus will man sich indes noch nicht darüber äußern, wie es in Sachen Sicherheit an der Freiberger Straße weitergeht. Stadtsprecher Alexander Jäkel verweist auf die kommende Sitzung des Stadtrates am Donnerstag, den 15. März. Dann werde das örtliche Gremium über das weitere Vorgehen zur Ampel entscheiden.

Unmittelbar am Fußgängerüberweg, wie zunächst von den Tharandtern erhofft, lässt sich die Anlage nicht errichten. Der Fußweg ist schmal und für die Umsetzung des Bauvorhabens müsste privates Gelände in Anspruch genommen werden. Mit dem betroffenen Anlieger aber gab es nicht die erhoffte Einigung. So warnen nun vorerst Blinklichter, die das Pirnaer Landratsamt nach dem Unfall in beide Fahrtrichtungen vor dem Zebrastreifen installierte, tagein, tagaus vor der Gefahr an der Stelle.

Besonders gefährlich ist die Situation vor allem deshalb, weil die Freiberger Straße von Tharandt kommend über eine kleine Anhöhe führt und der Zebrastreifen dahinter für ortsunkundige verhältnismäßig spät einsehbar ist. In entgegengesetzter Fahrtrichtung, also bergab, rollen Autos und Brummis meist viel zu schnell in die Stadtmitte ein. Auf die hier zulässigen Tempo 50 wird so nur allmählich abgebremst. Ein Umstand, den viele Tharandter beobachteten und schon länger bemängeln, vor allem auch, weil nicht nur Anwohner den Überweg nutzen, sondern die Strecke zum Schulweg vieler Kinder gehört.

Lange Zeit herrschte an besagter Stelle sogar Tempo 30. Doch die Geschwindigkeitsbeschränkung ließ der Landkreis 2014 abbauen. Die Tharandter protestierten dagegen – vergebens. Nach dem tödlichen Verkehrsunfall flammte die Diskussion darum neu auf. Doch neue Tempo-30-Schilder an besagter Stelle gab es nicht – zumindest nicht aus dem Landratsamt. Die Tharandter ergriffen die Initiative und hefteten selbstgebastelte Schilder an die Unfallstelle. Die angebrachten Blinklichter des Landkreises warnen zusätzlich. „So, wie die Stelle jetzt gekennzeichnet ist, kann eigentlich kein Fußgänger übersehen werden“, erklärt Heiko Weigel, Beigeordneter des Landkreises. Es sei aber auch klar, dass es keine endgültige Lösung ist. Diese liefere die Ampel.

