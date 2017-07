Hier rollt der Verkehr wieder Der Wandel des Theaterplatzes geht voran. Pflaster und Gehweg an der Leipziger Straße sind erneuert. Nun wird der Abschnitt ab Baderberg gesperrt.

Eine Trennung zwischen dem eigentlichen Theaterplatz auf der linken Hälfte des Bildes und der nun wieder befahrbaren Leipziger Straße wird im Zuge der Neugestaltung des Platzes immer deutlicher sichtbar. Östlich des Theaters werden ab dem Herbst neun Bäume für ein freundlicheres Antlitz sorgen. © Claudia Hübschmann

Bei der abschließenden Besprechung vor dem Theater müssen Stadtplaner, Ingenieure und Bauleute gegen den Lärm ansprechen. An diesem Freitagmorgen, einen Tag, bevor der erste Bauabschnitt nach gut fünf Monaten beendet ist, dröhnt im Hintergrund ein Bagger, dessen Schaufel geräuschvoll in den Untergrund auf dem Vorplatz des Theaters dringt. Davor hämmern Bauarbeiter per Hand einen Naturpflasterstein nach dem anderen in den Boden.

Eine Lücke, die direkt vor dem Theatereingang noch gefüllt werden muss, ist auf der Leipziger Straße zwischen Nummer 9 und 17 nicht mehr zu finden. „Der erste Bauabschnitt ist jetzt fertig und wird am Sonnabend freigegeben“, sagt Heike Müller vom Meißner Stadtbauamt. Etwas später als geplant gehen damit die am 13. März begonnenen Verschönerungsarbeiten für diesen Abschnitt zu Ende.

„Die sehr hohen Qualitätsanforderungen bei der Verlegung von Natursteinpflaster haben Zeit und Können der Fachfirmen beansprucht“, so Müller. Deshalb und wegen einiger unvorhergesehener Überraschungen sei es zu der Verzögerung gekommen. „Wir mussten zum Beispiel nicht verzeichnete Leitungen im Untergrund digital neu aufnehmen“, so Planer Jörg Scholz vom Büro Arnold Consult.

Schwierig sei auch die richtige Anordnung der Fundamente der neun geplanten Stadtbäume im östlichen Bereich gewesen. Denn die ausgesparten Felder für das Stadtgrün durften nicht in die Trassen für Abwasserleitungen, Medien und Strom für die Anwohner an der Leipziger Straße und das Theater übergreifen – eine Sisyphosaufgabe. „Die ist den Bauarbeitern aber absolut gelungen“, sagt Heike Müller. Vor allem der grundhafte Ausbau der Straße mit einem Pflasterbelag in gebundener Bauweise verleihe dem Platz ein ganz neues Gesicht. Hinzu kommen die neuen, pflegeleichten Bäume entlang der Leipziger Straße. Die sind zwar erst im Herbst da, aber die Aussparungen, an denen der Verkehr nun vorbei geleitet wird und die vorhandenen Baumgitter lassen erahnen, wie es einmal auf dem Platz aussehen wird. „In den Einfassungen für die Bäume haben wir Stromkabel verlegt. Damit können sie je nach Bedarf einzeln beleuchtet werden“, sagt der verantwortliche Polier Dietmar Wutschke von der Firma Strabag Meißen.

Die positiven Folgen für die Aufenthaltsqualität machten sich schon jetzt bemerkbar. So gebe es bei der Stadt bereits Anfragen für Veranstaltungen auf dem noch unfertigen Theatervorplatz als auch äußerst positive Rückmeldungen von Gastronomen vor Ort, sagt Oberbürgermeister Olaf Raschke (parteilos). Er hebt auch die verbesserte Situation für Fußgänger hervor. Diese laufen westliche des Theaters nun über komplett neu verlegte Granitplatten. Genauso wird auch die andere Seite bis zum Baderberg bald aussehen. „Mit den Tief- und Straßenbauarbeiten vor dem Theater bis zum Baderberg wurde bereits begonnen. Ab 31. Juli starten nun auch die Pflasterarbeiten ab der Kreuzung Lorenzgasse bis zum Theaterplatz“, erläutert Heike Müller. Dazu werde dieser Bereich voll gesperrt. Der Verkehr rollt dann von der Leipziger Straße zum Schloßberg über Burgstraße, Baderberg bis zur Kreuzung Lorenzgasse und anschließend von der Lorenzgasse über den Theaterplatz auf die Leipziger Straße Richtung Meisastraße.

Im Hochwasserfall sei der nun leicht erhöhte Theaterplatz besser gewappnet. „Die Ausspülungen wären deutlich geringer durch die gründlich verfugten Natursteine und den neuen Gehweg“, so Müller. Insgesamt investiert die Stadt rund 250 000 Euro für das neue Gesicht des Theaterplatzes. Weitere rund 1,1 Millionen stammen aus Fördermitteln zur Hochwasserschadensbeseitigung. Neben den neun Bäumen östlich des Theaters, sind ein weiterer auf der Westseite und einer am Baderberg geplant. Hier soll nach der Fertigstellung des Platzes Ende des Jahres noch ein Brunnen das künftige Erscheinungsbild vervollständigen.

