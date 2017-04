Hier lodern die Hexenfeuer

Gemeinde Vierkirchen: am Zilsberg in Arnsdorf, auf dem Sportplatz in Buchholz, am Sportplatz in Melaune. Das Anliefern von Baumverschnitt und unbehandeltem Holz ist noch möglich.

Gemeinde Markersdorf: in Gersdorf auf dem Sportplatz, 18 Uhr Maibaumaufstellen, 19.15 Uhr Start des Lampion- und Fackelumzuges am Schloss mit Musik zum Sportplatz, Anzünden des Walpurgisfeuers, ab 20 Uhr musikalische Unterhaltung, Knüppelkuchenbacken, Stockfisch, Reisigannahme am 28. April, ab 9.30 Uhr, und am 29. April, 9 bis 14 Uhr; in Pfaffendorf 20 Uhr Treff am Feuerwehrgerätehaus und Start des Lampionumzuges zum Walpurgisfeuer auf dem Sportplatz; in Holtendorf, ab 18.30 Uhr auf dem Sportplatz, Kinder dürfen auf dem oberen Fußballplatz in Sichtweite der Familien toben, Reisigannahme am 28. April, 14 bis 19 Uhr, und am 29. April, 14 bis 19 Uhr; in Deutsch Paulsdorf Maifeuer am Schlosspark; in Friedersdorf, 19 Uhr Fackelzug mit Start an der freiwilligen Feuerwehr, 20 Uhr Anzünden des Feuers auf der Festwiese an der Neuen Straße, danach musikalische Unterhaltung, Reisigannahme am 29. April, von 13 bis 18 Uhr; in Markersdorf, Start des Lampionumzuges um 19 Uhr an der Grundschule bis zur Feuerwehr, Stellen des Maibaums, Hexenfeuer und Tanz in den Mai mit DJ Basti, Reisigannahme am 29. April und am 30. April, jeweils ab 10 Uhr.

Reichenbach: in Reichenbach Maibaumsetzen um 18 Uhr auf dem Markt mit einem kleinen Programm der Kindergarten- und Hortkinder, anschließend Fackelumzug mit musikalischer Begleitung zum Hexenfeuer an der Sohländer Straße; in Mengelsdorf 19 Uhr Maibaumstellen am Vereinshaus des Jugendvereins mit einem kleinen Programm vom Kindergarten, anschließend Fackelumzug durch Mengelsdorf zur Festwiese, 20.30 Uhr Entzünden des Feuers, Musik mit dem DJ-Team Partyprojekt Lausitz, Hexenfeuer in Zoblitz.

Königshain: an der Wettkampfbahn der Feuerwehr (Mühlstraße), Maibaumaufstellen durch die Feuerwehr, Reisigannahme am 28. April, von 8 bis 18 Uhr, und am 29. April, von 8 bis 18 Uhr.

Gemeinde Schöpstal: in Girbigsdorf, Ebersbach und Kunnersdorf.