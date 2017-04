Hier lädt der Bürgermeister zum Schlemmen ein Andreas Burkhardt leitet ehrenamtlich die Müglitztaler Geschicke. Hauptamtlich verkauft er jetzt Bratwurst, Kaffee und westfälisches Jägerschnitzel.

Müglitztals Bürgermeister Andreas Burkhardt ist jetzt in Falkenhain auch Imbiss-Betreiber. © Norbert Millauer

Bagger fahren und einen Imbiss betreiben: zwei Träume von Andreas Burkhardt. Den Bagger hat er schon einige Zeit, der Imbiss ist nun dazugekommen. Am Gründonnerstag, 6 Uhr, hat er geöffnet. Da war zwar noch keiner da, aber kurz danach. Zeit genug, um noch die Brötchen mit Schinken, Salami oder Käse zu belegen und die High-Tech-Kaffeemaschine anzuwerfen. Die hat er sich ordentlich was kosten lassen. Wenn der Kaffee nicht schmeckt, spricht sich das schnell rum.

Eigentlich ist Burkhard Wohnmobilbauer, hat eine Tischlereiwerkstatt auf seinem Falkenhainer Grundstück direkt an der Ortsdurchgangsstraße, ist ehrenamtlicher Bürgermeister und hat genug zu tun. Das mit dem Imbiss hatte er sich in den Kopf gesetzt, und nun probiert er es. Ähnlich war das mit dem Bürgermeisteramt. Nach nun reichlich anderthalb Jahren sagt er: „Ich würde es wieder machen.“ Auch im Falle einer Fusion Müglitztals mit Dohna werde er seinen Hut in den Ring werfen. So weit ist es aber noch nicht, jetzt heißt es erst einmal kochen, braten und verkaufen. Kochen ist ein Hobby, mit dem er nun Geld verdienen will. Mit dem ehrenamtlichen Bürgermeister-Posten könne man das nämlich nicht. Andreas Burkhardt hat noch etliche Pläne – für die Gemeinde und für seinen Imbiss. Wander- und Radwege zum Beispiel und eine Sitzecke an seiner Schlemmerhütte. Mit dem Bagger fährt er Steine heran, um die Fläche zu befestigen.

Den Imbiss kaufte er gebraucht in Dresden und hat ihn in den vergangenen Tagen aufgemöbelt – Tag und Nacht. Er wollte unbedingt vor Ostern öffnen. Sogar ein Fass Bier besorgte er und wollte es spendieren. Nur hat sich das Wetter nicht gelohnt. Burkhardt wird es nachholen. Für die Motorradfahrer, die er sich als Gäste wünscht, ist das eher nichts. Aber die Wanderer werden nichts gegen ein Bierchen haben. Einen Tag, bevor der Imbiss fertig war, musste er eine Truppe von 20 Leuten hungern und dursten lassen.

Sohn Joschka bestellt eine halbe Bratwurst. Juli möchte eine Vanillemilch. „Das Zauberwort?“ – „Bitte.“ Die beiden finden es cool, einen Vater zu haben, der Bürgermeister ist und nun auch noch eine Imbissbude hat – „und der beste Koch ist.“ Als die Milch getrunken, die Wurst gegessen ist, sind die Kinder gestärkt und rennen los. Das mit dem besten Koch macht Burkhardt fast ein bisschen verlegen.

Dann erzählt er die Geschichte vom Jägerschnitzel. Eins hat ihm mal richtig den Appetit verdorben. „Was ist denn das?“, fragte er auf seinen Teller schauend. Die panierte Jagdwurst hat gar nichts mit dem Jägerschnitzel aus seiner westfälischen Heimat zu tun, das er ab und zu zum Mittag anbieten will. „Feines paniertes Lachsfleisch mit Champignons, Zwiebeln und pikanter Soße“, sagt der kochende Bürgermeister. Es klingt anders als er wenn von Beschlüssen und Gemeindeordnung redet.

