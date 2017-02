Hier kracht es in Freital am meisten In der Stadt gibt es derzeit drei Unfallschwerpunkte. Eine berüchtigte Stelle fehlt in der Statistik aber.

Dieser Zusammenstoß könnte bald ein Fall für die Unfallkommission werden. Am 3. Mai 2016 stoßen an der Kreuzung Oberpesterwitzer/Carl-Thieme-Straße zwei Autos zusammen. Die Ampel ist zu diesem Zeitpunkt außer Betrieb. Der eine Autofahrer beachtet die Vorfahrt des anderen nicht. Die Bilanz des Crashs: Vier Verletzte und ein Sachschaden von insgesamt rund 40 000 Euro.

Weil es auf dieser Kreuzung mehrere solcher Unfälle gab, gehörte sie zuletzt zu den sogenannten Unfallhäufungsstellen in der Stadt. In diese Kategorie fallen alle Orte, an denen es binnen eines Jahres fünf Unfälle gleichen Typs gegeben hat oder an denen es in drei Jahren fünf Unfälle mit Verletzten und Toten gab. Die sogenannte Unfallkommission der Stadt, in der Vertreter des Straßenverkehrsamtes, der Polizei und des Straßenbauamtes sitzen, sucht dann nach Lösungen für diese Problemstellen. Die Sächsische Zeitung zeigt, wo es in Freital am häufigsten kracht.

Problemstelle 1: Auffahrunfälle am Kulturhaus

Die Freitaler Unfallkommission kommt einmal pro Jahr zusammen – zuletzt Anfang 2016. Ausgewertet wurden damals also die Unfallstatistiken für 2015 und früher. Die Kreuzung Dresdner Straße/Lutherstraße gehört demnach zu den Unfallschwerpunkten. Fünf Unfälle in drei Jahren, insgesamt ein Schwer- und fünf Leichtverletzte – so lautet die Statistik.

Die Unfallkommission machte vor allem die Linksabbieger von der Burgker Straße kommend als Problem aus. Es kam immer wieder zu Auffahrunfällen. Die Stadt hat reagiert: Die Grünphase aus der Lutherstraße wurde verkürzt, sodass die Linksabbieger die Kreuzung schneller verlassen können. Der Knotenpunkt werde weiter beobachtet, heißt es.

Problemstelle 2: Viele Unfälle an berüchtigter Dreifachkreuzung

Die Dreifachkreuzung der Dresdner Straße mit der Güter-, Krönert- und Bürgerstraße gehört zu unübersichtlichsten Stellen in Freital. Fünf Unfälle in drei Jahren und insgesamt ein Schwer- und sechs Leichtverletzte zählt hier die Statistik.

Es sei jedoch keine einheitliche Unfallursache zu identifizieren, heißt es aus dem Rathaus. Deswegen gebe es keine konkreten Maßnahmen. „Die Kreuzung wird sehr genau weiter beobachtet.“ Sobald es signifikante Auffälligkeiten gebe, würden Maßnahmen eingeleitet. Vielleicht erledigt sich das Problem auch von selbst. 2015 gab es immerhin keine Verletzten mehr nach Unfällen.

Problemstelle 3: Umleitung sorgt für mehr Unfälle

Die Wartburgstraße wurde im Jahr 2015 grundlegend saniert. Das hatte Folgen in der Unfallstatistik. Auf der Umleitungsstrecke waren mehr Autos unterwegs und es kam dort öfter zu Zusammenstößen. An der Kreuzung Poisentalstraße/Am Hexenberg wurden fünf Unfälle in drei Jahren mit insgesamt sechs Leichtverletzten registriert. Die Unfallkommission will diese Stelle nun weiter beobachten. Da die Kreuzung aber vor dem Bau der Wartburgstraße nicht als Problemstelle galt, sind derzeit keine Maßnahmen zur Entschärfung der Stelle vorgesehen.

Die entschärften Stellen: Ampeln länger in Betrieb und besser sichtbar

Als die Unfallkommission 2015 zusammensaß, machte sie zwei Problemstellen aus: Die Kreuzung Dresdner Straße/Wilsdruffer Straße sowie die Kreuzung Carl-Thieme-Straße/Oberpesterwitzer. Die Verkehrsexperten fanden damals für beide Stellen recht einfache Lösungen.

So wurde an der Dresdner Straße/Wilsdruffer Straße die Schaltzeit der Ampel wochentags bis 22.30 Uhr verlängert. Das zeitige Abschalten der Ampeln hatte wohl zuvor für eine Vielzahl an Unfällen gesorgt. Seitdem ist die Zahl der Zusammenstöße zurückgegangen. Der Unfallschwerpunkt ist wohl entschärft.

Auch die meisten Crashs an der Carl-Thieme-Straße/Oberpesterwitzer Straße hatten wohl mit der Ampel zu tun. Ob diese Grün oder Rot zeigte, war wohl teilweise schwer zu erkennen. Die Glasscheiben vor den LED-Lampen der Ampeln wurden daraufhin ausgetauscht. Seitdem sei die Zahl der Unfälle rückläufig, so das Rathaus. Ob sich diese Einschätzung mit dem Unfall vom Mai 2016 ändert, entscheidet sich bei der nächsten Sitzung der Unfallkommission im März.

Die berüchtigte Stelle: Friedhofskurve offiziell kein Unfallschwerpunkt

Vielen scheint das unverständlich, aber statistisch gesehen ist die Friedhofskurve auf der Wilsdruffer Straße keine Unfallhäufungsstelle. Dabei lassen sich zum Beispiel im Archiv der Sächsischen Zeitung allein für 2015 vier Unfälle mit Verletzten finden. Die Kurve zählt deshalb nicht zu offiziellen Unfallschwerpunkten, weil es nach Ansicht der Polizei und der Unfallforschung jeweils zu sehr unterschiedlichen Unfallverläufen und -typen kam und die Unfälle auch an unterschiedlichen Stellen der Kurve passierten. Diese Einschätzung wurde jetzt in einer groß angelegten Untersuchung noch einmal bestätigt, wie die Stadt zuletzt mitteilte.

Nach der Studie ist die Kurve weder fehlerhaft konstruiert noch mit einem zu rutschigen Straßenbelag ausgestattet. Die Stadt hatte sich gemeinsam mit der Verkehrsunfallforschung alle Unfälle der vergangenen fünf Jahre noch einmal genauer angeschaut. Das Ergebnis: Der Großteil der Unfälle ist auf zu schnelles Fahren zurückzuführen. Es ist bei allen von der Verkehrsunfallforschung erfassten Unfällen eine zu hohe Fahrgeschwindigkeit von 60 bis 80 Stundenkilometern eingangs der Kurve festgestellt worden.

