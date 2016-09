Hier kommt Ihr Einkauf gefahren

Media Markt testet im Rahmen eines Pilotversuchs die Expresslieferung mit Robotern. © dpa

Als erster deutscher Einzelhändler hat Media Markt einen Test zur Warenauslieferung per Roboter gestartet. Die kniehohen Roboter sollen zunächst rund 1 000 Haushalte im Düsseldorfer Stadtteil Grafental beliefern, kündigte das Unternehmen an. Während der Testphase dürfen die Roboter nur bei Tageslicht fahren und müssen von einem menschlichen Begleiter überwacht werden.

Für die Kunden entstehen Lieferkosten von knapp 15 Euro, die jedoch während der Testphase durch einen entsprechenden Gutschein ausgeglichen werden sollen. Der Logistikkonzern Hermes kündigte den Start von Roboter-Testlieferungen in Hamburg ab Mitte kommender Woche an.

Deutschland ist der größte Robotermarkt in Europa. Nach Angaben des Weltbranchenverbands International Federation of Robotics (IFR) stieg der Roboterbestand vor allem in der deutschen Autoindustrie von 2010 bis 2015 um drei Prozent jährlich. (dpa)

