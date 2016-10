Hier kommt die Tonne Der riesige Ansturm auf die kostenlose Biomüllabfuhr hat den Zweckverband überrascht. Jetzt braucht es etwas Geduld.

Das große Interesse für die Braune Tonne bringt längere Wartezeiten mit sich. Bis Ende des Jahres soll der Stau behoben sein. © Claudia Hübschmann

Das ging schnell, sogar ein bisschen zu schnell. Gelb bis rot leuchteten die Gemeindeflecken auf der Grafik der Landkreise Meißen und Sächsische Schweiz Osterzgebirge noch Ende August. Zu diesem Zeitpunkt wurde die Biotonne in großen Teilen der Region von weniger als 15 bis 20 Prozent der Einwohner genutzt.

Innerhalb von lediglich zwei Monaten hat sich die Karte jetzt leicht grünlich einfärbt. Deutlich schneller als gedacht konnte der Zweckverband Abfallwirtschaft Oberes Elbtal damit sein mittelfristiges Ziel erreichen, im Einzugsgebiet zwischen Strehla und Schöna mindestens 30 Prozent der Bevölkerung von den Vorteilen der Biotonne zu überzeugen. „Von fast 27 000 Behältern hat sich die Zahl seit 17. August auf rund 52 000 fast verdoppelt“, sagt der Geschäftsführer des ZAOE Raimund Otteni.

Ausgelöst wurde dieser rasante Zuwachs durch die Information des Verbandes, die Biotonnen auch weiterhin gebührenfrei zu leeren. Zur Wahl stehen Behälter in den Größen von 60 Litern, 120 Litern und 240 Litern. Beginnend bereits ab diesem Herbst werden die braunen Tonnen das ganze Jahre über wöchentlich geleert. Möglich wird diese Aktion, da der Verband sparsam gewirtschaftet hat. Lediglich eine nach Größe gestaffelte Miete von 2,72 Euro, 4,20 Euro oder 8,40 Euro ist jährlich zu entrichten. Das Angebot gilt bis Ende 2021. Im Gegenzug taucht in der ab Januar 2017 geltenden neuen Gebührensatzung die kostenfreie Grünschnittsammlung nicht mehr auf. Ausgenommen sind lediglich die Weihnachtsbäume. Diese werden in gewohnter Weise nach dem Fest abgeholt oder den gesamten Januar kostenfrei an den Wertstoffhöfen angenommen.

Zusätzliche Mitarbeiter eingestellt

Durchschnittlich 600 bis 800 Bestellungen täglich nahmen die Mitarbeiter in der Radebeuler ZAOE-Zentrale entgegen. Über eine Zeitarbeitsfirma wurden zwischenzeitlich vier zusätzliche Mitarbeiter zu Hilfe geholt. Wobei es nicht beim Telefonieren blieb. Die aufgenommenen Daten der neuen Tonnennutzer müssen nun alle in das Computersystem einfließen.

Anschließend werden sie an den jeweils in der Region tätigen Entsorger weitergegeben. Der Entsorger bestellt laufend neue Tonnen, ist aber auch von der Masse der Bestellungen überrascht wurden. Reichen die Behälter auf dem Hof der Entsorger nicht, müssen neue Behälter bei den Herstellern bestellt werden. Diese haben solche großen Mengen jedoch nicht vorrätig. Daher entsteht dort der nächste Engpass. Sobald die Tonnen zum Entsorger geliefert wurden, verteilt dieser die Tonnen derzeit täglich mit mehreren Teams an die Endkunden.

Im letzten Schritt wird der Behälter mit dem eingearbeiteten Chip im System des Entsorgers erfasst und in die Tour der Müllabfuhr eingetaktet. Bis Ende des Jahres soll dieser komplexe Prozess abgeschlossen sein. Der Zweckverbandschef bittet die neuen Kunden, in den kommenden Wochen ein bisschen Geduld mitzubringen. „Wer heute online etwas ordert, erwartet oft, das Bestellte bereits am nächsten oder spätestens übernächsten Tage geliefert zu bekommen“, sagt Otteni. Das funktioniere bei der Biotonne leider nicht.

Wertstoffhof nimmt Grünschnitt

Im Vergleich zu den Anlaufschwierigkeiten bei der Biotonne fallen die Beschwerden zur wegfallenden mobilen Grünschnittannahme dem Verband zufolge vergleichsweise gering aus. In Orten, wo die Sammlung bereits durch sei, müssten die Leute zum nächsten Wertstoffhof fahren, sagt Otteni. Das sei aber in den vergangenen Jahren nicht anders gewesen. Die Gebühr für Kleinmengen von bis zu einem Kubikmeter liegt bei drei Euro. Alles, was darüber liegt, wird gewogen und kostet 20 Euro pro Tonne.

