Hier kommt der erste Dresdner e-Golf aufs Band

Das Besondere dabei: Künftig können die Besucher den Autobauern direkt über die Schulter schauen, wenn sie pro Tag 35 Fahrzeuge zusammensetzen.

Die ersten 799 Fahrzeuge gehen nach Norwegen – zum stolzen Stückpreis von 36 000 Euro.

Die Gläserne Manufaktur wird wieder zur Autofabrik. Ein Jahr stand das Montageband, genannt Schuppe, still. Jetzt sind die ersten Karosserien für Elektro-Golfs aufgesetzt worden, die tatsächlich als Kundenfahrzeuge nach Norwegen gehen. Bislang trainierten die Produktionsmitarbeiter an sogenannten Prozessfahrzeugen. Leben herrschte nach dem Auslaufen der Phaeton-Fertigung vor gut einem Jahr zwar weiterhin in der VW-Fabrik, doch wurden keine Autos gebaut. Das ändert sich nun. Ab April sollen täglich 35 e-Golfs für europäische Märkte entstehen.

Wer in diesen Tagen in der Manufaktur vorbeischaut, sieht Gruppen von vier bis fünf Männern in weißen Werkanzügen um die einzelnen Fahrzeuge stehen und den Ablauf der Handgriffe üben, bis ein kompletter 36 000 Euro teurer e-Golf in die Auslieferungshalle rollen darf. „Wir müssen nicht bei null anfangen. Die meisten Männer haben in Zwickau den Golf montiert, der dem e-Golf sehr ähnlich ist“, sagt der Sprecher der Manufaktur, Carsten Krebs. Dorthin war der größte Teil der 450 Beschäftigten „ausgeliehen“ worden. 300 von ihnen kehren nun seit Ende Januar nach und nach zurück, 150 bleiben vorerst in Zwickau. Für die Mitarbeiter sind die Unterschiede zur Phaeton-Produktion erheblich. „Die Montage eines Phaetons hat sieben bis acht Tage gedauert, beim e-Golf sind wir nach drei Tagen durch“, sagt Montage-Meister René Newrly. Die Fertigung ist weniger komplex. Wurden bei dem einstigen Flaggschiff der Marke VW rund 2 200 Teile verbaut, sind es beim e-Golf nur 600 bis 800 Teile. Konnten die Phaeton-Käufer zwischen Verbrennungsmotoren mit acht, zehn oder zwölf Zylindern wählen, gibt es vom Elektromotor keine Varianten. Das Cockpit wird künftig per Joystick über eine eigens für die Manufaktur angefertigte Anlage in das Fahrzeug gehievt, um die Mitarbeiter körperlich zu entlasten. Insgesamt investiert Volkswagen 20 Millionen Euro in den Umbau der Produktion.

Und so liegt der Fokus in den Schulungen auf der Sensibilisierung für die Hochvolttechnik. Es besteht die Gefahr der Spannung, da die Batterien zu 80 Prozent vorgeladen sind. Der Einbau der Hochvolt-Batterien ist problemlos. „Das Schwierigste ist die Inbetriebnahme des Autos, wenn alles verstromt und eingeschaltet wird. Dann tauchen die Fehler auf“, betont Newrly.

15 Mitarbeiter wurden in speziellen Kursen mit zertifiziertem Abschluss bei der IHK Dresden zu „verantwortlichen Elektrofachkräften“ ausgebildet. Sie sollen die Sicherheit in den Produktionsabläufen gewährleisten und entscheiden, was mit beschädigten Batterieteilen passiert.

Die größte Umstellung für die Montagewerker besteht jedoch darin, dass ihnen die Besucher künftig direkt über die Schulter blicken können. Beim Phaeton drückten sich die Besucher ihre Nasen an Glasscheiben platt. Ab April können sie nun weitgehend auf der Schuppe mitlaufen. Das gibt es in keiner anderen Autofabrik weltweit. Die Manufaktur lädt zur Erlebnisfertigung ein. Doch es wird ein Fotografierverbot geben. „Wir wollen zwar anders sein, aber unsere Mitarbeiter sollen sich nicht wie im Zoo vorkommen“, sagt Krebs.

Produktionsmitarbeiter Jürgen Schmidt wird vermutlich damit keine Probleme haben. Den Umstieg von Phaeton auf e-Golf findet er faszinierend, vor allem dabei mitzuarbeiten, wenn eine neue Technologie etabliert wird. „Das ist ein Stück Pionierarbeit“, meint er stolz, und daran sollen viele teilhaben. Auch wenn die Verkaufszahlen von E-Autos in Deutschland noch äußerst bescheiden sind, glaubt Schmidt an den Durchbruch der batteriebetriebenen Fahrzeuge.

Den erwarten die deutschen Autohersteller für das Jahr 2020, wenn eine Vielzahl neuer E-Modelle mit längeren Reichweiten auf den Markt kommen und die Ladeinfrastruktur besser ausgebaut ist. Auch dazu will VW auf dem Gelände der Gläsernen Manufaktur beitragen. Im April soll endlich die Solartankstelle nach monatelanger Verspätung in Betrieb gehen. Es gab Probleme mit der Statik des Dachs über der größten Ladestation Europas, an der vier Autos – deutsche, japanische wie amerikanische – gleichzeitig mit grünem Strom aufgeladen werden können, und das vorerst gratis.

Ausgeliefert wird der erste Kunden-e-Golf feierlich am 3. April. Er geht wie alle folgenden 799 nach Norwegen. Am 25. April soll die „Kammlinie“ erreicht sein, also 35 Fahrzeuge pro Tag von der Schuppe rollen.

