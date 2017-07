Hier kommt das schnelle Internet Noch ist es ein leeres Gehäuse. Doch 43 solcher Verteiler werden mit Glasfaser-Technik gefüllt und bringen bis Dezember Tempo.

Es sieht aus wie eine Blechkiste, heißt offiziell Multifunktionsgehäuse und wird in etwa sechs Wochen zu einem von 43 Verteilern für das schnelle Internet in Heidenau. An der Mozartstraße wurde gestern offiziell der Startschuss für den Ausbau gegeben. © Zschiedrich

Heidenau. Ein kleiner Schritt für die Telekom, ein großer für Heidenau. So könnte man bezeichnen, was gestern als offizieller Akt in die Geschichte einging. Bis Jahresende soll für rund 7 500 Heidenauer Haushalte und damit für fast alle der Traum vom schnellen Internet in Erfüllung gehen. Das maximale Tempo beim Herunterladen steigt auf bis zu 100 Megabit pro Sekunde, beim Hochladen auf bis zu 40. „Verdammt schnell“, bezeichnet das Kai Gärtner von der Telekom.

Zum Auftakt wurde gestern an der Mozartstraße ein sogenanntes Multifunktionsgehäuse aufgebaut. Noch ist es leer, doch in etwa sechs Wochen kommt das Oberteil drauf und das Innenleben rein – und fertig ist einer von insgesamt 43 Verteilern in Heidenau. 29 werden wie an der Mozartstraße neu gebaut, 14 alte umgebaut. Reichlich 18 Kilometer Glasfaser werden in Heidenau verlegt. Jeder Kilometer kostet die Telekom 70 000 Euro, für die es keine Förderung gibt. Und eigentlich sei Heidenau erst nächstes Jahr dran gewesen. Doch man habe die Stadt vorgezogen.

Die nächsten Monate wird an vielen Stellen gegraben, es werden Straßen bzw. Fußwege gesperrt. Wann und wo, steht noch nicht genau fest, es soll aber rechtzeitig mitgeteilt werden. Die Einschränkungen seien im Vergleich zu dem erheblich besseren Zustand gering, so Bürgermeister Jürgen Opitz (CDU), der hofft, dass die Sperrungen angesichts dessen locker ertragen werden und die große Absicht dahinter nicht aus dem Auge verloren wird.

Lösung auch für die Letzten

Die Freude durfte vor allem in Großsedlitz groß sein. Heidi Jäckel war bei den Meldungen über die ersten Arbeiten in der Stadt schon erschrocken und hatte befürchtet, das wäre alles. „Wir haben hier bisher Surfgeschwindigkeiten, die der Schnelligkeit einer Brieftaube ähneln.“ Nun aber kommt die moderne, schnelle und innovative Kommunikation auch nach Großsedlitz. Und auch für die 60 noch verbleibenden Haushalte bzw. Firmen, unter anderem an der Pirnaer Straße und in Wölkau, gibt es schon eine Lösung. Die Stadt hofft im ersten Quartal 2018 auf die beantragten Fördermittel. Es handelt sich um Gebiete mit wenigen Anschlüssen, die für die Telekom nicht attraktiv waren. Die Stadt Heidenau ist aber insgesamt sogar so attraktiv, dass die Telekom hier ohne Förderung ausbaut. Stadt, Private wie Firmen danken es ihr. Zu den nächsten Kommunen in der Region, in denen demnächst auch gestartet wird, gehören Altenberg und Graupa, sagt Breitband-Projektleiter Ralf Thiem von der Telekom.

Es dürfte wohl überall nur wenige Bürger geben, die nicht froh sind, dass es nun vorwärts geht. Eine davon ist eine ältere Frau, die vor dem offiziellen Akt gestern an der Mozartstraße vorbei lief und sich über den Tisch auf dem Fußweg und die Telekom-Fahne wunderte. „Was ist denn hier los?“ – „Hier kommt das schnelle Internet.“ – „Das interessiert mich nicht.“

Verfügbarkeit, Geschwindigkeiten, Tarife auf www.telekom.de/schneller. Das Ausbaugebiet Heidenau soll auf der verlinkten Karte demnächst abgebildet werden.

