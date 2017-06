Hier kann geheiratet werden Die Gemeinderäte von Schleife haben für ein neues Trauzimmer am Halbendorfer See gestimmt.

Ringe tauschen und dann rauf aufs Brett? Am Halbendorfer See soll das möglich werden. © André Schulze

Ja, ich will – das bekundete die Mehrheit der Schleifer Gemeinderäte jetzt per erhobener Hand. Zuvor hatte Hauptamtsleiterin Marion Mudra die Frage gestellt, ob die Abgeordneten dem Antrag für ein neues Trauzimmer zustimmen.

Der entsprechende Antrag war von André Böhme eingereicht worden, dem Betreiber der Wassersportanlage am Halbendorfer See. Ein für Eheschließungen geeigneter Raum steht dort zur Verfügung, erklärte die Schleifer Hauptamtsleiterin. Die Rechtsaufsicht habe sich den Ort auch angesehen und keine Einwände vorgebracht. André Böhme als Betreiber der Anlage sei zudem einverstanden, dass die Standesbeamten für Hochzeiten dort Hausrecht bekommen.

Nach dem mehrheitlichen Ja des Gemeinderates muss der Beschluss jetzt noch im Amtsblatt der Gemeinde veröffentlicht werden. Die Landesdirektion, ehemals Regierungspräsidium in Dresden werde über das neue Trauzimmer informiert. Schon in diesem Sommer können Paare am Halbendorfer See heiraten, stellte Marion Mudra in Aussicht. Heiratswillige können dann in der Gemeinde Schleife zwischen drei Orten für Ringtausch und Kuss wählen. Außer an der Wassersportanlage am See können Standesbeamte die entscheidende Frage auch im Sorbischen Kulturzentrum Schleife und im Njepila-Hof Rohne stellen.

Noch mehr ungewöhnliche Orte

Vor oder nach dem Jawort noch eine Runde auf Wasserski oder Wakeboard drehen – diese Möglichkeit wird es also bald geben. Der Halbendorfer See ist dann nur einer von mehreren ungewöhnlichen Orten für Hochzeiten. Auch in einem Trauwaggon der Waldeisenbahn Muskau kann aufs Ehegleis gefahren werden. Die Dekoration mit Volants, Blütenkränzen und Lederstühlen wird eigens für Hochzeitsgesellschaften aufgelegt. An normalen Tagen kommt der offene Waggon zum Einsatz wie alle anderen auch. Bisher konnten standesamtliche Eheschließungen in Weißwasser nur im Trauzimmer in der Karl-Marx-Straße vorgenommen werden.

Seit April 2016 gibt es auch ein Trauzimmer im Kromlauer Schloss. Bad Muskau besitzt mit dem Trauzimmer im Neuen Schloss und dem Park eine fotografisch traumhafte Kulisse. In Reichenbach bei Görlitz dürfen sich Paare außer im städtischen Rathaus auch auf Schloss Krobnitz das Jawort geben. Und es gibt Hoffnung, dass auch das Schloss in Königshain künftig als Standesamt genutzt werden darf. In der nächsten Stadtratssitzung soll das Thema auf den Tisch kommen. Außerdem gibt es Überlegungen, auch das Haus der tausend Teiche in Wartha für Hochzeiten zu öffnen. Dort ist die Verwaltung des Biosphärenreservats Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft untergebracht.

