„Hier ist nix da“ Was treibt eigentlich die Jugend? Zwei junge Leute aus Gröditz erzählen. Und helfen damit den Ämtern, der Wissenschaft – und vielleicht auch sich selbst.

Phillip (l.) und Christopher sind 21, leben in Gröditz – und finden, dass es dort nicht genug Angebote für sie als Jugendliche gibt. Öffentliche Plätze, wo man Skateboard fahren, Fußball spielen oder mit seinem Hund abhängen darf, fänden sie gut. © Sebastian Schultz

Phillip ist geradeheraus: „Alle quatschen immer nur, die Jugend in Gröditz – nur saufen, Drogen, Scheiße bauen. Aber was soll man auch machen? Hier kann man nichts machen.“ Kumpel Christopher mit dem blau gefärbten Irokesen-Haarschnitt pflichtet bei: „Hier ist nix da.“

Ein vernichtendes Urteil, das die beiden 21-Jährigen ihrem Wohnort ausstellen. Aber ganz so schlimm scheint alles doch nicht zu sein. Zumindest dem Jugendzentrum an der Kleiststraße kann Christopher etwas abgewinnen. „Dort ist es perfekt“, sagt der Punk, der gerne Schlagzeug spielt und auch eine Band hat. Für zwei, drei Stunden verschlägt es ihn täglich in den Proberaum im Jugendklub. Gerade, wenn das Wetter schlecht sei. „Es ist ja alles da, Schlagzeug, Gitarre, Aufnahmegerät.“

Livemusik und Konzerte sind auch für Phillip ein großes Thema. Aber da sei viel zu wenig los. „Gerade was Alternativmusik angeht.“ So was wie den „Röderrock“ müsse es „definitiv viel öfter“ geben. Bei der Veranstaltung vor drei Wochen hatten mehrere Punk- und Rockgruppen in der Gröditzer Kulturstätte auf der Bühne gestanden. „Aber Konzerte, das hat ja auch mit Geld zu tun“, sagt Christopher. Anfahrt, Eintritt, Getränke – alles kostet. „Und dann erklär’ mal Eltern oder der Oma, dass sie dir Geld fürs Punkkonzert geben sollen!“, sagt Phillip. Alles lacht.

Phillip und Christopher sind zwei von Tausenden junger Leute, für deren Freizeitverhalten sich der Kreis Meißen interessiert. Nicht einfach so, sondern weil die Behörde derzeit plant, wie das Thema Jugendhilfe in den nächsten Jahren angepackt werden soll. Damit wird unter anderem gesteuert, in welche Angebote die nächsten Jahre Geld fließt. Und das soll möglichst dorthin, wo es den jungen Leuten nützt.

Um herauszufinden, was die Zwölf- bis 21-Jährigen der Region so in der Freizeit treiben, werden sie seit Anfang November interviewt. Möglichst viele per ausführlichem Fragebogen – und einige wenige per subjektiver Landkarte. In sechs Jugendzentren haben dabei Jugendliche – vereinfacht gesagt – aufgemalt, welche Orte in ihrer Umgebung ihnen besonders wichtig sind.

Bretter, die die Welt bedeuten

Für die Gröditzer Christopher und Phillip sind das vor allem die Gassi-Strecken. Denn beide sind Hundebesitzer. Und beide finden es nicht gerade prickelnd, dass es im Gröditzer Stadtzentrum einen Leinenzwang und teilweise Stellen gibt, wo ihre tierischen Begleiter nicht erwünscht sind.

Mit den Angestellten vom Ordnungsamt haben die jungen Männer deshalb schon ihre Erfahrungen: „Die kommen überall mit dem Fahrrad angefahren! Man wird immer weggescheucht“, sagt Phillip mit einer Mischung aus Ernst und Belustigung. Das Katz-und-Maus-Spiel mit den Stadtangestellten nimmt er offenbar locker. Trotzdem: Stellen, wo man mit dem Hund „was machen“ könne, die würden die beiden ganz klar begrüßen. Genauso wie bessere Möglichkeiten, um mit dem Skateboard fahren zu können. „Großenhain ist ziemlich geil“, meint Christopher. Dass die Stadt Gröditz schon an einem neuen Freizeitpark am Eichenhain plant, der auch zum Skaten taugen könnte, hat zumindest Phillip schon mal gehört. – Bis der gebaut ist, könnte es sein, dass es Phillip und Christopher gar nicht mehr in Gröditz wohnen. „Ich bin zwar erst mal da und hab’ nicht vor, wegzuziehen. Aber das könnte sich alles spontan ergeben“, sagt Christopher, der aus Finsterwalde stammt, schon an der Ostsee gelebt hat und vor zweieinhalb Jahren nach Gröditz kam.

Ende Januar sollen die Ergebnisse der Jugend-Befragung vorliegen. Vorerst noch bis Sonntag können Jugendliche daran teilnehmen, auch Christopher und Phillip haben mitgemacht. Damit helfen sie nicht nur dem Amt und der Wissenschaft – sondern am Ende vielleicht auch sich selbst.

Die Umfrage gibt es unter www.jugenderforscht.de. Teilnahme anonymisiert, Ausfülldauer etwa 25 Minuten.

zur Startseite