Hier gibt´s die Freikarten für Abba am Valentinstag Ihr wollt mit freiem Eintritt am Mittwoch zur Abba-Party in die Görlitzer Kulturbrauerei? So geht´s:

Schickt eine WhatsApp-Nachricht mit dem Stichwort „Abba“ an die 0151/65474151. Zeit habt ihr bis Dienstag 14 Uhr. Dann werden unter allen Teilnehmern drei Freikarten für die Party verlost. Viel Glück!

Damit ihr wisst, worauf ihr euch einlasst:

Die Görlitzer Kulturbrauerei bietet am 14. Februar die „Nacht am Broadway mit ABBA“. Nein, sie sind es natürlich nicht selbst. Aber namhafte Solisten aus Hamburg, London, Wien und aus den bekannten Broadway’s Theatern in New York sowie eine Musical-Live-Band bieten am Valentinstag in der Görlitzer Kulturbrauerei die „Nacht am Broadway mit ABBA“ – und mit ihr nicht nur eine große Anzahl von Arien aus den beliebtesten Musicals, sondern auch einen Ausschnitt aus den größten Erfolgen der schwedischen Kult-Band. Das Repertoire ist vielseitig und aus den erfolgreichsten Musicals der Welt zusammengestellt. (szo)

Mi, 20 Uhr (Einlass 19 Uhr), Kulturbrauerei Görlitz, Karten kosten ab 45 Euro

