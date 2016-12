Hier gibt es noch Karten für Silvester Wer für den Jahreswechsel noch nicht reserviert hat, muss sich sputen. Doch wo sind noch Plätze in der Sächsischen Schweiz frei?

Gefühlt saß man noch vor Kurzem in sommerlicher Kleidung an der Elbe und genoss die Sonne. Und plötzlich ist schon wieder Dezember. Silvester ist nun nur noch zwei Tage entfernt; als hätte es sich angeschlichen. Und eigentlich möchte man den Jahreswechsel gebührend feiern. Wenn man aber erst jetzt überlegt, wo man denn feiern möchte, artet die Suche nach freien Plätzen in Restaurants oder für Feiern leicht in Stress und Verzweiflung aus. Denn viele Locations sind schon ausgebucht. So zum Beispiel das Parkhotel Margaretenhof in Gohrisch, das Hotel Reichskrone in Heidenau und die Silvesterfeier auf der Festung Königstein. Für alle, die jetzt noch etwas suchen, hat die SZ nachgefragt, wo man auf den letzten Drücker noch Karten bekommt.

Hier gibt es noch Restkarten zurück 1 von 4 weiter Feiern mit Aussicht Das Berghotel Bastei hat noch ein paar freie Plätze auf der Galerie des Panoramarestaurants. Bei Livemusik und einem Fünf-Gänge-Menü wird ins neue Jahr gefeiert. Karten für Erwachsene kosten 89 Euro. Kinder bis 12 Jahre bezahlen 44,50 Euro. Feiern mit Humor Zur Silvesterfeier im Laasenhof im Struppener Ortsteil Weißig wird laut gelacht. Onkel Sven alias Sven Teetz unterhält mit amüsanten Geschichten mitten aus dem Leben. Für kulinarische Freude sorgt ein Vier-Gänge-Menü. Nur noch wenige Plätze für 95 Euro sind verfügbar. Feiern mit Schwung Im Parkhotel Bad Schandau sorgen Showtanz-Paare, eine Liveband und ein DJ für Unterhaltung. Im Preis von 90 Euro ist auch ein Gala-Buffet enthalten. Für zwei Personen ist noch Platz. Hier sollte man also schnell sein. Feiern im Nassen In der Toskana-Therme Bad Schandau kann ins neue Jahr geschwommen werden. Ein mediterranes Buffet verspricht Stärkung und für die Unterhaltung sorgen Varieté- und Artistikeinlagen. Karten für Erwachsene kosten im Vorverkauf 94, Kinder von vier bis 14 Jahren zahlen 79 Euro.

