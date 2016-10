Hier geht’s zum Ergebnis: Was darf man und was nicht? Zehn Antworten auf Fragen aus der Polizeiverordnung der Stadt und andere Vorschriften.

Ein Lagerfeuer ist ein toller Ausklang für eine Gartenparty. Aber reicht dafür die Zustimmung der Nachbarn? Oder muss man das Ordnungsamt fragen? © Archiv/Daniel Förster

Auflösung Am Elbufer Enten füttern, zu Hause im Garten Lagerfeuer machen oder einen Baum absägen – wer die Regeln nicht kennt, macht schnell einen Fehler. Und der kann unter Umständen teuer werden. In der Polizeiverordnung, in der Straßenreinigungs- satzung und anderen Vorschriften stehen die Regeln dafür, was in Pirna erlaubt ist und was nicht. Bei unserem Ordnung-muss-sein-Quiz gibt es hier die Antworten.

Das sind die richtigen Antworten: zurück 1 von 10 weiter Wann darf man in Pirna im Herbst Laub verbrennen? Richtig ist: b) Überhaupt nicht. Laub gehört auf den Kompost oder in die Grünschnittsammlung. Darf man in Pirna auf seinem eigenen Grundstück ein Lagerfeuer machen? Richtig ist: c) Ja, wenn das Ordnungsamt dazu eine Erlaubnis erteilt. Wer auf seinem privaten Grundstück ohne triftigen Grund eine Buche oder einen anderen Laubbaum fällt, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Richtig ist: b) Nur dann, wenn der Baum einen Stammumfang von mehr als einem Meter hat, gemessen in einer Höhe von einem Meter über dem Erdboden. Darf man einen Baum in den Wintermonaten fällen? Richtig ist: b) Ja, generell dürfen Bäume nur in der Zeit vom Oktober bis Februar gefällt werden. Darf man bei einem Herbstspaziergang die Enten am Elbufer füttern? Richtig ist: a) Verboten ist das nicht, aber es ist unerwünscht, die Tiere zwischen Fähranleger und Spielplatz zu füttern. Ist es erlaubt, am Sonnabend 12 Uhr Rasen zu mähen? Richtig ist: c) Ja, denn störende Haus- und Gartenarbeiten sind an Werktagen tagsüber nur zwischen 12.30 Uhr und 14 Uhr untersagt. Muss man als Grundstückseigentümer die Straße vor dem eigenen Grundstück vor Laub befreien? Richtig ist: a) Ja, wenn man an einer Straße wohnt, die nicht im Straßenreinigungsverzeichnis eingetragen ist. Müssen Gehwege im Winter komplett vom Schnee beräumt werden? Richtig ist: a) Hängt davon ab. Komplett beräumt werden muss der Bürgersteig nur dann, wenn er schmaler ist als ein Meter. Sonst braucht er nur zu drei Vierteln beräumt zu werden. Wenn der Gehweg vereist ist, darf beim Streuen Salz verwendet werden? Richtig ist: c) Ja, ausnahmsweise dann und nur in geringen Mengen, wenn man festgetretene Eis- oder Schneerückstände beseitigen will. Dürfen Sportplätze frühmorgens in der Dämmerung genutzt werden? Richtig ist: c) Ja, aber nur dann, wenn der Sportplatz mindestens 50 Meter von der Wohnbebauung entfernt ist.

So gut kennen Sie Regeln der Stadt zurück 1 von 3 weiter 0 bis 3 Punkte: Da ist noch Luft nach oben. Aber nicht verzagen, wichtig ist, dass man bereit ist, dazu zu lernen. Schauen Sie sich die Fragen und die richtigen Antworten noch mal an. Dann sind Sie gut gerüstet. 4 bis 6 Punkte: Nicht schlecht. Ihre Kenntnisse sind solide, aber an dieser oder jener Stelle gibt es kleine Lücken. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob etwas geht oder nicht, hilft ein Blick in die Polizeiverordnung oder ein Anruf beim Bürgerbüro. 7 bis 10 Punkte: Sie kennen sich mit den Regeln und Vorschriften in Pirna sehr gut aus und sind Bürgermeisters Liebling. Zu Ihrem Geburtstag schickt Ihnen der Ordnungsamtschef Blumen.

