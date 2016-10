Hier gehts zum Barockpark Bisher war die Ausschilderung zum nationalen Denkmal nicht vorhanden. Das ist nun anders.

Auf der Ortsumgehung Großenhain sind jetzt diese Schilder zu sehen. © Anne Hübschmann

Der Barockgarten Zabeltitz ist nach Bewertung des Landesamtes für Denkmalschutz ein Denkmalgut von nationaler Bedeutung. Viele Gäste und Tourismusfachleute kritisierten in den vergangenen Jahren aber die fehlende touristische Ausschilderung an der B 101 und B 98.

Nach Einschätzung der Stadtverwaltung aber auch vieler Tourismusorganisationen ist die überörtliche Beschilderung ein wichtiger Bestandteil für die weitere touristische Vermarktung des Barockgartens Zabeltitz. Mit den nun aufgestellten Schildern werden Verkehrsteilnehmer angesprochen, den Barockgarten als touristisches Ausflugsziel wahrzunehmen. Viele werden auf diesem Weg wahrscheinlich zum ersten Mal von diesem touristischen Ziel erfahren, glaubt die Stadt.

In einem aufwendigen und zeitintensiven Abstimmungs- und Genehmigungsverfahren wurden sechs Standorte für die touristische Beschilderung genehmigt. Drei befinden sich an der B 98 und drei an der B 101. Die touristische überörtliche Beschilderung baut auf das Parkleitsystem von Zabeltitz auf, d.h. die Besucher werden ab sofort von den Bundesstraßen zielgerichtet zu den touristischen Parkplätzen P1 und P2 geleitet. (SZ)

