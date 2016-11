Hier geht nachts das Licht aus Die Nachtabschaltung der Straßenbeleuchtung stört vor allem Schichtarbeiter. Die Stadt arbeitet an dem Problem.

Wenn Andrea Schwäbe nach der Spätschicht nach Hause will, ist es stockdunkel: Um 22 Uhr hat die 51-jährige Riesaerin, die bei BuS-Elektronik Baugruppen prüft, Feierabend – zur selben Zeit gehen in der Stadt die Lichter aus, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn zwischen 22 und 5 Uhr am Morgen will die Stadt Strom sparen – und damit Geld. Daher knipst die Stadtverwaltung allabendlich Dutzende Straßenlaternen aus .

Zwischen 25 000 und 40 000 Euro Stromkosten können so seit der Einführung der Nachtabschaltung im Jahr 2013 jährlich eingespart werden. Die längste aller dunklen Straße in Riesa dürfte die Rostocker sein. In den Anliegerstraßen, in der Regel kleinere Straßen in den Wohngebieten, bleiben die Laternen aber an, zum Teil werden die Lampen dort in der Nacht gedimmt. Auch die Kreuzungen bleiben nachts erleuchtet.

Auf dem Nachhauseweg von Andrea Schwäbe aber ist es des Nachts finster. Für die 51-Jährige ist das ein Problem. „Der kürzeste Weg von Arbeit nach Hause führt für mich über die Klötzerstraße. Auf diesem Abschnitt ist ja generell nicht viel los. Dort ist es nachts dann schon sehr dunkel.“ Mit dem Fahrrad dort langzufahren, traue sie sich eigentlich nicht mehr. „Wenn da etwas auf der Straße liegt, hätte ich keine Chance, rechtzeitig auszuweichen. Trotz Licht am Fahrrad.“ Passiert sei zwar noch nie was, trotzdem ist ihr die Dunkelheit nicht geheuer.

Auch der Umweg über die Pausitzer Straße sei keine gute Alternative. Denn ausgerechnet auf dem Abschnitt zwischen BuS-Elektronik und Arena gehen die Lichter ebenfalls aus. Sie habe auch schon im Rathaus angerufen, um auf das Problem aufmerksam zu machen. „Ich bin ja nicht die einzige Frau, die in Schichten arbeitet und Angst vor der Dunkelheit hat“, so Andrea Schwäbe.

Die Stadt hat das Problem auf dem Schirm – auch weil Stadtrat Christian Nowotny (Die Linke) in den Sitzungen des Stadtrates immer wieder darauf hinweist. Er arbeitet selbst im Schichtbetrieb im Stahlwerk. „Ich werde von Kollegen immer wieder auf die Nachtabschaltungen angesprochen. Kaum jemand kann das nachvollziehen.“ Er findet, dass hier am falschen Ende gespart wird.

Nach und nach will die Stadt nun alle Straßenlaternen auf LED-Leuchtmittel umstellen. Die sparen nicht nur Strom, sondern sind auch flexibler, was das An- und Ausschalten angeht: „Nach der Umrüstung soll – unter Beachtung der Entwicklung der Stromkosten – eigentlich die Nachtabschaltung wieder aufgehoben werden“, sagt Stadtsprecher Uwe Päsler. Da werde es aber vorher noch Prüfungen geben. „Es gibt noch keine endgültige Entscheidung dazu.“ An der Mozartstraße strahlen nachts bereits LED-Lampen. Für das kommende Jahr ist zudem die Umrüstung an der Nickritzer Straße und der Dorfstraße fest eingeplant. Die Kirchstraße, wo jährlich auch mit dem Lichterfest im Dezember auf die Dunkelheit dort aufmerksam gemacht wird, steht die Umrüstung für Ende 2017/ Anfang 2018 auf dem Plan. Noch etwas länger müssen sich wohl die Nickritzer gedulden, bis die Verbindungsstraße zwischen Pausitz und ihrem Dorf durch LEDs erleuchtet wird. Hier plant die Stadt, 2018/2019 aktiv zu werden. „Natürlich immer vorbehaltlich entsprechender Finanzen“, betont der Stadtsprecher. Ganz unkompliziert ist die Umrüstung auf LED nämlich nicht: „Zum Verständnis: LED-Leuchtmittel lassen sich nicht einfach in alte Leuchten reinschrauben. Es ist ein kompletter Austausch der Leuchte nötig, also des gesamten Teils oben auf dem Mast“, erklärt Uwe Päsler. Die Umrüstung erfolgt bei den genannten Straßen in einem Aufwasch mit Straßenbaumaßnahmen – und kommt nur, wenn auch die Baumaßnahme wie geplant umgesetzt wird.

