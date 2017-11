Hier geht die Post ab Seit über zwei Wochen nimmt der Einkaufsmarkt Pakete und Päckchen an. Doch die Betreiber haben noch weitere Pläne.

Sigrid Jähnig, die Friseurin aus Cunnersdorf, kommt mit einem Paket in den Ebersbacher Einkaufsmarkt. Hier stapeln sich schon etliche Sachen, die an diesem Tag abgegeben wurden. „Auch die Postfrau bringt ihre Sendungen hierher, die sie nicht zustellen konnte“, sagt Marktmitarbeiterin Marleen Dittrich. Seit der Edeka-Einkaufsmarkt Anfang November die Postleistung übernommen hat, wird der Service schon gut angenommen. Man merke, dass Weihnachten bevorsteht, heißt es.

Doch der eigentliche Zweck, auch mehr Kundschaft für den Einkaufsmarkt zu gewinnen, ist noch nicht ganz erreicht. Der Markt macht – obwohl er ein Vollsortiment mit 6600 Einzelartikeln führt – jährlich unter zwei Millionen Euro Umsatz. Damit zählt er laut Geschäftsführer Manfred Engelmann bei Edeka zu den kleineren Häusern. Zwar bietet Ebersbach auf 270 Quadratmetern die größtmögliche Produktpalette – auch viele Waren des täglichen Bedarfs, die keine Lebensmittel sind. Aber laut Engelmann sind Lidl in Lampertswalde oder Rewe und Aldi in Radeburg eine starke Konkurrenz.

Kunden bestimmen Service mit

Trotzdem hat Manfred Engelmann sofort die Chance ergriffen, die Post-Dienstleistung aus dem mittlerweile geschlossenen Familien-Shop zu übernehmen. Auch Hermes-Pakete können weiter abgegeben werden, wenn sie auch von der Post befördert werden. „Wir haben aber auch eine eigene Fleischwarenabteilung von Frankengut und frische Backwaren von der Bäckerei Sperling“, wirbt Engelmann. Die Gemüse- und Obsttheke ist ansprechend.

Dass das Leben auf dem Land attraktiv bleibt, dafür müssten auch die Leute selbst sorgen, so die Marktmitarbeiter. Der Markt kann nur so lange bestehen, solange es sich rechnet. „Wir wollen mindestens eine schwarze Null“, so Geschäftsführer Engelmann, der auch in Zabeltitz den Einkaufsmarkt betreibt. „Wenn wir aber schließen müssen, kommt kein anderer mehr.“

Als Chef lässt er sich aber trotzdem was einfallen und entwickelt Visionen. Eine betrifft die Nutzung des leerstehenden Nebengebäudes. Engelmann kam zu Ohren, dass der Abwasserzweckverband (AZV) aus Platzgründen früher oder später aus dem Gebäude der Gemeindeverwaltung ausziehen soll. Derzeit ist er noch Untermieter in drei Räumen in dem Gebäude, das die Gemeinde jetzt gekauft hat. Jährlich rund 10000 Euro Miete sind zu zahlen.

Finanzierung wär nicht das Problem

Diese Miete würde Manfred Engelmann gern haben. Er will dafür die Marktgebäude, die noch aus DDR-Zeiten stammen und früher die LPG-Verwaltung waren, sanieren. Schon laufen Gespräche mit Banken. „Die Finanzierung wäre nicht das Problem, wenn wir eine langfristige Mietvereinbarung mit dem AZV bekämen“, so der Landwirt aus Skäßchen. Seine Gebäude sind immerhin schon barrierefrei.

So eine Perspektive würde auch dem Einkaufsmarkt nutzen. Immerhin fünf Mitarbeiterinnen stehen hier in Lohn und Brot. Das Marktgebäude ist im hinteren Teil unterkellert, auch der Platz könnte als Lager oder Ähnliches dienen.

