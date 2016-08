Hier fließt mal der Gärtitzbach Die Arbeiten in Jeßnitz sind Mitte September abgeschlossen. Dann sind nur noch zwei Hochwasserschäden in der Gemeinde zu beseitigen.

Zurzeit wird die Verrohrung des Gärtitzbaches in Jeßnitz erneuert. Andreas Schott (vorn) und Cristian Ritschel vom Maurerhandwerksbetrieb Hans-Jürgen Ritschel mauern einen Kanalschacht. © André Braun

Was gar nicht so groß klingt, sieht imposant aus. Zurzeit wird die Verrohrung des Gärtitzbaches entlang der Kreisstraße in Jeßnitz zwischen der Brücke und dem Haus Nummer 3 saniert. Auf einer Länge von 105 Metern wird das alte Rohr, das durch das Hochwasser im Juni 2013 beschädigt worden ist, ausgebaut und erneuert.

Den Auftrag hat die Firma Hoff Straßen- und Tiefbau aus Ostrau übernommen. Die Kosten belaufen sich auf 110 000 Euro und werden zu 100 Prozent aus dem Fördertopf zur Beseitigung für Hochwasserschäden finanziert.

Für die Arbeiten ist eine halbseitige Sperrung erforderlich. „Die Arbeiten werden Mitte September abgeschlossen sein“, so Bürgermeister Ulrich Fleischer (parteilos). Der Graben aus Richtung Döschütz bis zum Brückenbauwerk wurde bereits im Laufe des Jahres in Ordnung gebracht.

Insgesamt hat die Gemeinde zehn Hochwasserschäden, die im Juni 2013 entstanden sind. Ein Großteil davon wurde bereits beseitigt. Zwei Maßnahmen sind noch offen. Das ist die Sanierung des Durchlasses gegenüber dem Landgut in Westewitz, durch den der Zieschbach fließt, und der Bereich der Muldenbrücke.

„Zurzeit werden die Ausschreibungsunterlagen für die Arbeiten am Brückenbauwerk über die Mulde zusammengestellt“, so der Bürgermeister. Die Brückenanschlüsse müssen saniert werden. „Wie notwendig das ist, wird vor allem sichtbar, wenn man aus Westewitz kommt. Das Pflaster ist uneben und locker“, so der Bürgermeister. Außerdem ist eine tiefgründige Brückenprüfung geplant. Insgesamt sind dafür Kosten in Höhe von 50 000 Euro eingestellt. Im Oktober soll das Vorhaben realisiert werden.

Als letzte Maßnahme soll ein Teilbereich des Zieschbaches gegenüber dem Landgut Westewitz in Ordnung gebracht werden. Geplant sind eine Sedimentberäumung und die Sanierung des Durchlasses.

Fast fertig, aber noch nicht abgeschlossen ist der Scheergrundweg. Dabei handelt es sich um ein Projekt der Gemeinde und der Stadt Leisnig. „Wir sind zurzeit noch in einer Zwangspause. Die Umweltverträglichkeitsstudie liegt bei der Landesdirektion“, so Ulrich Fleischer.

Die Arbeiten an der schmalen Ortsverbindungsstraße waren im vergangenen Oktober größtenteils fertiggestellt. Dann meldete sich aber die Grüne Liga Sachsen zu Wort.

Der Anwalt der Grünen Liga wandte sich deshalb an die beide Kommunen und verlangte einen Baustopp. Leisnig und Großweitzschen willigten ein, um keine weiteren Konfrontationen heraufzubeschwören. „Uns liegt nichts daran, uns zu streiten“, sagte Großweitzschens Bürgermeister Ulrich Fleischer damals gegenüber dem DA.

Dass die Straße saniert werden muss, war für ihn aber klar: „Die ist an einigen Stellen so schmal gewesen, dass es schwierig war, dort einen Fahrradfahrer zu überholen.“ Letztlich entzog das Landratsamt wegen der umweltrechtlichen Zweifel den Kommunen die naturschutzrechtliche Genehmigung für die Straßensanierung. Um den Straßenabschnitt fertigstellen zu können, warten die Kommunen auf die Entscheidung der Landesdirektion.

