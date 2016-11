Hier fährt noch kein Fahrrad lang Für den neuen Radweg zwischen Freital und Tharandt muss der Felshang gesichert werden. Der Weg wird erneut teurer.

Der zweite Teil des neuen Radwegs zwischen Freital und Tharandt nimmt langsam Form an. © Karl-Ludwig Oberthür

Ursprünglich sollte der 2,1 Kilometer lange neue Radweg zwischen den beiden Städten Freital und Tharandt in diesem Monat eröffnet werden. Der erste, 1,2 Kilometer lange Abschnitt zwischen der Coßmannsdorfer Brücke und dem Fischhandel Voss entstand zwischen August 2014 und Mai 2015. Doch beim zweiten Bauabschnitt, dem weit komplizierteren, hapert es. Die Extra-Fahrbahn auf der schmalen Staatsstraße S 194 zwischen der Weißeritz und dem anliegenden Talhang zu bauen, hat sich als komplizierter herausgestellt, als anfangs gedacht. In den vergangenen Monaten sind die Bauarbeiter wieder auf zuvor unbekannte Hindernisse gestoßen.

Im September erkundeten Experten am Weißeritztalhang die Böschung. Dabei konnten sie bereits viel loses und somit für Auto- und Radfahrer gefährliches Gestein abtragen. Dem zuständigen Landesamt für Straßenbau und Verkehr zufolge haben die Planer dabei außerdem festgestellt, dass zum Schutz der Verkehrsteilnehmer zusätzliche, umfangreiche Sicherungen an dem Fels nötig sind. Mit diesen Arbeiten wird in dieser Woche begonnen. Sie sollen bis zu sechs Wochen dauern.

„Die notwendigen Arbeiten erfolgen an den Wochentagen bei einer halbseitigen Verkehrsführung“, teilt Isabel Siebert, die Sprecherin des Landesamtes, mit. An den ersten drei Wochenenden im November muss die Staatsstraße jedoch komplett gesperrt werden. Das Landesamt hofft, dass es sich dabei in diesem Jahr um die letzten notwendigen Vollsperrungen der Staatsstraße für den Radwegbau handelt.

Durch diese zusätzlichen Sicherungsmaßnahmen wird der Radweg insgesamt noch einmal teurer. Ursprünglich sollte der gesamte Weg rund eine Million Euro kosten. Nach aktuellen Berechnungen haben sich diese auf mehr als 2,4 Millionen Euro erhöht. Wie viel die nun nötige Hangsicherung genau kosten wird, kann das Landesamt zwar noch nicht sagen. Sicher ist aber, dass der Freistaat die Zusatzkosten in voller Höhe übernimmt.

Die SZ nimmt den Baufortschritt zum Anlass, um zu zeigen, was in diesem Jahr an der Strecke geschafft wurde – und was in der kommenden Zeit noch zu tun ist.

Rückblick 2016: Mit dem alten Stellwerk fing alles an

Gleich am zweiten Januarwochenende wurde es ernst an der Strecke. Das rund 112 Jahre alte Stellwerk wurde abgerissen. Zusätzlich konnten in diesem Jahr alle Ingenieurbauwerke, also drei Stützwände sowie ein Durchlass für den Pastritzbach, im Wesentlichen fertiggestellt werden. Nun müssen nur noch die Geländer installiert werden.

In den Wintermonaten: Eine Bau-Pause ist nicht geplant

Bis Ende 2016 ist geplant, den Radweg vom Fischhandel Voss bis etwa zum Pastritzdurchlass zu bauen. Außerdem werden die Felssicherungsarbeiten durchgeführt. Eine Winterpause plant das Landesamt bisher nicht ein. Wenn es die Witterung zulässt, wird an dem Weg weitergearbeitet.

Was 2017 geplant ist: Wird der Radweg im Juni endlich fertig?

Angestrebt ist, dass der komplette Radweg im Juni kommenden Jahres eröffnet werden kann. An dem Termin hält das Landesamt bisher fest. „Ab 2017 erfolgt der restliche Radwegbau. Dies wird in etwa vom Standort des ehemaligen Stellwerkes bis zum Vorplatz am Tharandter Bahnhof sein“, teilt das Landesamt mit.

Zusätzlich finden Straßenbauarbeiten in der Stadt Tharandt statt, damit der Anschluss des Radweges innerhalb der Ortschaft gewährleistet werden kann. Nach dem Abschluss aller Arbeiten muss die Deutsche Bahn ihre Anlagen anpassen. Denn die Gleise verlaufen direkt neben dem neuen Radweg.

Bauzeit an der Staatsstraße: Autofahrer müssen mit Vollsperrungen rechnen

In 2017 wird es planmäßig noch zwei Vollsperrungen geben. „Diese sind nötig, um zwei Deckenbauabschnitte ohne Mittelnaht und damit ohne technische Schwachpunkte herstellen zu können“, so das Landesamt. Die Vollsperrungen werden dabei auf Wochenenden gelegt. Der genaue Zeitpunkt wird rechtzeitig bekannt gegeben.

An den Wochenenden 5./6.; 12./13. sowie 19./20. November ist die Staatsstraße voll gesperrt.

