Hier entsteht Platz für Dresdens Schüler Gleich an mehreren Standorten soll gebaut werden. Aber nicht überall werden die Plätze reichen.

Es wird der größte Schulstandort in Dresden: An der Wehlener Straße in Tolkewitz werden derzeit zwei Gebäude und Sporthallen für ein Gymnasium und eine Oberschule gebaut. Wenn 2019 alles fertig ist, lernen hier 1 800 Schüler. In unmittelbarer Nähe am Berthelsdorfer Weg soll in diesem Herbst ein weiteres Gymnasium gegründet werden. © Jürgen-M. Schulter

Dresden wächst und damit auch die Zahl der Kinder, die an einer der Schulen lernen. Seit einigen Jahren reagiert die Stadt auf die steigende Schülerzahl, errichtet neue Schulgebäude und lässt Standorte sanieren. Im vergangenen Jahr wurden dafür 104,8 Millionen Euro investiert. Doch auch freie Träger schaffen mit Neubauprojekten Platz für Dresdens Schüler. Die SZ stellt einige Bauvorhaben vor.

Schulprojekt 1: Waldorfschüler ziehen an den Kaufpark Nickern

Auf dem ehemaligen Sternhäuser-Areal an der Dohnaer Straße soll die dritte Dresdner Waldorfschule entstehen. Die Pläne dafür wurden kürzlich öffentlich vorgestellt. Damit will der Trägerverein „Neue Waldorfschule Dresden“ in der Landeshauptstadt einen linkselbischen Standort schaffen. Im Dresdner Norden betreibt der Verein in der Marienallee 12 bereits eine Einrichtung, an der nach der Waldorf-Pädagogik unterrichtet wird. Dazu kommt die Freie Waldorfschule in der Marienallee 5. Nun soll es so ein Angebot auch im Süden der Stadt geben. Das Niedersedlitzer Grundstück zwischen Heinrich-Mann- und Erich-Kästner-Straße hatte der Großvermieter Vonovia dem Verein angeboten. Gekauft hat es eine Stiftung, die es künftig dem Verein in Erbbaupacht überlässt. Geplant ist eine zweizügige Schule für bis zu 600 Schüler. Zudem sollen auf dem Gelände eine Kita für 150 Kinder sowie Sport- und Gartenbauflächen entstehen. Das Areal ist bereits erschlossen – hier standen bis 2011 mehrere sechsgeschossige Plattenbauten, die im Zuge des Programms Stadtumbau Ost abgerissen wurden. 2016 stellte der Verein die Pläne der Stadtverwaltung vor. Um Baurecht zu schaffen, muss nun zunächst ein Bebauungsplan aufgestellt werden. Wann der Startschuss für die Bauarbeiten fällt, ist derzeit offen. Das wird wohl allerdings frühestens 2019 sein.

Schulprojekt 2: Stadt erweitert Grundschule an der Teplitzer Straße

Die 47. Grundschule in Strehlen platzt aus allen Nähten. Deshalb wird die eigentlich erst für 2020 geplante Erweiterung um einen Neubau mit integrierter Sporthalle nach vorn verschoben. Dafür wird die alte Sporthalle abgerissen. In dem zweigeschossigen Neubau sind eine Einfeldsporthalle, sechs Klassenräume sowie eine Mensa, die auch als Mehrzweckraum genutzt werden kann, geplant. Die Räume im Obergeschoss sind per Aufzug barrierefrei erreichbar. Noch im Dezember dieses Jahres sollen die Bauarbeiten starten und bis August 2019 dauern. Die Kosten belaufen sich auf rund 7,5 Millionen Euro.

Schulprojekt 3: Mit Containern wird Terrassenufer zum Ausweichstandort

Aufgrund der zahlreichen Schulsanierungen benötigt die Stadt einen Auslagerungsstandort, an dem die Schüler während der Bauzeit lernen können. Bislang stand dafür die Plattenbauschule in der Boxberger Straße in Prohlis zur Verfügung. Weil das Haus als Asylheim genutzt wurde, kann es erst nach einer Sanierung wieder als Schule genutzt werden. Diese ist zwar geplant, danach soll dort aber ein Berufsschulzentrum untergebracht werden. Deshalb will die Stadt nun das Schulgebäude am Terrassenufer 15 als Ausweichstandort nutzen. Dafür sollen sogenannte mobile Raumeinheiten, also Container, zunächst für zehn Jahre angemietet und neben dem Schulhaus aufgestellt werden. Dadurch entsteht Platz für ein vier- und fünfzügiges Gymnasium oder zwei Grundschulen. Pro Jahr fallen 720 000 Euro Miete und 180 000 Euro Betriebskosten an. Bereits ab Sommer 2018 soll der Standort für die Auslagerung des Gymnasiums Plauen genutzt werden.

Schulprojekt 4: Zwei neue Gymnasien für den Dresdner Osten

Im Dresdner Südosten wird es in den kommenden Schuljahren vor allem für Gymnasiasten eng. Mit dem neuen XXL-Schulcampus in Tolkewitz schafft die Stadt in einem ersten Schritt zusätzliche Plätze. Neben einem fünfzügigen Gymnasium entsteht eine Oberschule. Mit 1 800 Schülern ist es die größte Bildungseinrichtung in Dresden. 2018 sollen die ersten Schüler im Neubau auf dem Areal des ehemaligen Straßenbahnhofs an der Wehlener Straße lernen. Derzeit arbeiten die Handwerker an den Rohbauten der beiden Schulgebäude und der Sporthallen. Diese Plätze werden aber nicht ausreichen. Deshalb soll bereits im kommenden Schuljahr ein weiteres Gymnasium gegründet werden. Weil die Stadt noch kein geeignetes Grundstück gefunden hat, sollen die Gymnasiasten ab Herbst zunächst in der Plattenbauschule am Berthelsdorfer Weg unterrichtet werden.

