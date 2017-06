Hier entsteht der McDonalds der Zukunft Bereits zum zweiten Mal baut Franchisenehmer Willy Danny sein Restaurant an der A 13 um. Dann gibt’s den Gourmet-Burger.

zurück Bild 1 von 3 weiter Mc Donalds in Thiendorf wird komplett umgebaut. Das stark frequentierte Schnellrestaurant an der Autobahnabfahrt wird von der Tischlerei Schumann modernisiert. Mitarbeiter Mike Schuhmann (l.) und Jesko Vennemann setzen Designervorgaben um. © Kristin Richter Mc Donalds in Thiendorf wird komplett umgebaut. Das stark frequentierte Schnellrestaurant an der Autobahnabfahrt wird von der Tischlerei Schumann modernisiert. Mitarbeiter Mike Schuhmann (l.) und Jesko Vennemann setzen Designervorgaben um.

Marcel Peukert von der Dresdner Tischlerei Schumann beim Ladenbau.

Vorübergehend wegen Bauarbeiten geschlossen, verrät dieses Sperrschild.

Betreten schaut diese Familie über die Absperrung. Mc Donalds in Thiendorf ist zu, und auch der Mc Drive funktioniert nicht mehr. Traurig und enttäuscht wechselt die Familie zum Konkurrenten Burger King gleich gegenüber im Gewerbegebiet. Doch der Umbau bei Mc Donalds muss sein, sagt Franchisenehmer Willy Dany in Dresden. Denn auch in Thiendorf entsteht jetzt ein „Restaurant der Zukunft“.

Zum zweiten Mal schließt Mc Donalds für einen Großumbau. Der vor nunmehr 20 Jahren eröffnete Gastronomiebetrieb hatte 2006 die Kaffee-Ecke Mc Café dazu erhalten. Nun sollen die Gäste in einem modernen Ambiente in den Genuss der neuen Gourmet-Burger der „The signature collection“ kommen. In der Beef-Variante sind sie mit einem extra dicken Rindfleischstück belegt, das zu 100 Prozent aus Deutschland kommt.

„Sie können mit ‚Mach Deinen Mäc!‘ ihre Burger auch individuell verfeinern und sich ihr Essen auf Wunsch sogar an den Tisch bringen lassen“, sagt Sprecherin Antje Baumann. McDonalds will damit an der vielbefahrenen Autobahn A 13 in eine neue Ära starten und muss dafür in weitere Küchentechnik investieren.

Nach zwei Wochen Umbau soll der Betrieb am Sonnabendvormittag wieder aufgenommen werden. Antje Baumann: „In dieser kurzen Umbauzeit entsteht hier ein Restaurant, das frisches Design und technische Neuheiten vereint.“ Man freue sich sehr, das Projekt noch vorm Beginn der Sommerreisezeit umsetzen zu können.

Was dürfen die Gäste genau im „Restaurant der Zukunft“ erwarten? Vor allem guten Service heißt es bei der Willy Dany GmbH. Die Gäste könnten zwischen verschiedenen Bestellpunkten wählen. Ob sie aber ihr Essen am Front-Counter, den neuen digitalen Bestellterminals oder bei einem Service-Mitarbeiter mit Tablet-PC bestellen – die Burger werden immer frisch auf Bestellung zubereitet und auf Wunsch sogar an den Tisch gebracht, heißt es. Ein komplett neu überarbeitetes Küchen- und Bestellsystem legt den Grundstein für die künftigen Service- und Produktangebote.

Digitale Menütafeln im Restaurant und im Mc Café präsentieren das Angebot übersichtlich und zeitgemäß. Außerdem können die Gäste, während sie essen, ihr Smartphone an den USB-Ladestationen aufladen. Damit will man auch mit Konkurrenten wie Burger King mithalten. Diesen Schnellimbiss gibt es seit 2013 in Thiendorf.

Europaweite Kundschaft macht laut Mitarbeiter Marco Sczepanski aus Schönfeld im Thiendorfer Mc Donalds halt. „Die einen wollen an die Küste, die anderen in den Süden“, so Sczepanski. In der Zeit, wo die Handwerker das Haus beherrschen, nehmen die meisten Kollegen Urlaub oder werden auf das neue Küchensystem angelernt. Am Wochenende sind sie wieder da.

