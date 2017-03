Hier entstehen Sozialwohnungen Die Woba ist beschlossene Sache – nun sollen bald die Bagger rollen. Für 70 Wohnungen gibt es bereits fertige Pläne.

Am Nickerner Weg werden vier Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 48 Wohnungen gebaut. Die Baukosten betragen rund 7,5 Millionen Euro. Dafür gibt es Fördermittel. Deshalb werden die Mieten vergleichsweise gering sein. © Visualisierung: Stesad

Im Herbst soll die neue Dresdner Wohnungsbaugesellschaft formal gegründet werden. Ihre Aufgabe wird es sein, Wohnraum mit sozial verträglichen Mieten zu schaffen. Bis 2019 sollen 2 500 Wohnungen entstehen. Damit diese möglichst schnell auf den Markt kommen, hat das städtische Tochterunternehmen Stesad erste Projekte bereits geplant. Wenn der Bauantrag rechtzeitig genehmigt wird, könnten in der Ulmenstraße in Leuben schon im September dieses Jahres die Bagger rollen. Das teilte Stesad-Projektleiter Sebastian Küfner jetzt im Ortsbeirat Prohlis mit.

Dabei spielt der Leubener Neubau eine wichtige Rolle für die künftige Woba: Mithilfe der Planungen wurde die Dresdner Richtlinie zur sozialen Mietwohnungsbauförderung erarbeitet. Darin ist festgelegt, wie groß die Sozialwohnungen und wie sie ausgestattet sein sollen. Demnach wird ein Zwei-Personen-Haushalt eine rund 60 Quadratmeter große Wohnung mit zwei bis drei Zimmern bekommen. Einer dreiköpfigen Familie steht eine Dreiraumwohnung mit maximal 75 Quadratmetern zu. Weil die Stadt davon ausgeht, dass künftig vor allem Alleinlebende mit geringem Einkommen preiswerten Wohnraum benötigen, ist fast die Hälfte aller geplanten Wohnungen für Singles gedacht.

Nicht alle Grundstücke geeignet

Im Leubener Neubau an der Ecke Ulmen-/Kleinzschachwitzer Straße sind auf drei Etagen insgesamt 22 Wohnungen geplant. Im Dachgeschoss werden Abstellräume untergebracht, weil es in dem Gebäude, das komplett barrierefrei sein wird, keinen Keller gibt. Auf den Stellplätzen im Innenhof finden 13 Autos Platz. Die Kosten belaufen sich samt Planung, Erschließung und Bau auf rund drei Millionen Euro. Um Fördermittel zu bekommen, muss sich die Stadt an einen Baupreis von 2 200 Euro pro Quadratmeter halten. „In Leuben liegen wir mit 1 840 Euro sogar noch darunter“, erklärt Küfner. Ziel der Woba ist es, Wohnungen für eine Kaltmiete von 5,85 Euro anzubieten. Geplant ist, dass die Bewohner mit einem sogenannten Wohnberechtigungsschein nachweisen, dass sie aufgrund ihres geringen Einkommens Anspruch auf eine Sozialwohnung haben.







Weil das in den nächsten Jahren immer mehr Dresdner, vor allem Ältere, betreffen wird, gibt es mittlerweile auch konkrete Pläne für ein städtisches Grundstück auf dem Gebiet der ehemaligen Nickerner Kaserne. Seit 1994 erschließt die Stesad das 57 Hektar große Areal im Dresdner Süden – nun sollen auf einem rund 5500 Quadratmeter großen Grundstück am Nickerner Weg ebenfalls 48 Sozialwohnungen entstehen. Hier werden aber vorrangig Familien mit Kindern angesprochen, denn 17 Wohnungen sind für je sechs Personen ausgelegt. Außerdem sind in den vier dreigeschossigen Häusern elf Zweiraum- und 13 Dreiraumwohnungen geplant. Aufgrund der Lage an einem Hang werden die einzelnen Gebäudeteile terrassenartig abgestuft sein. Das Nickerner Bauprojekt ist mit einem Quadratmeterpreis von 1940 Euro zwar etwas teurer, als das in Leuben – Fördergeld kann die Woba aber auch hierfür einwerben.



Um das für 2019 gesteckte Ziel von 2500 Wohnungen zu erreichen, plant die Stesad derzeit 500 Wohnungen auf zwölf städtischen Grundstücken. Zwar hatte der Stadtrat im Mai vergangenen Jahres 14 Planungsstandorte beschlossen. „Eine Fläche an der Gerokstraße und ein Grundstück an der Schäferstraße in der Nähe des Friedrichstädter Krankenhauses wurden inzwischen für den Wohnungsbau ausgeschlossen“, sagt Sebastian Küfner. An der Gerokstraße macht die geplante Erweiterung der Blasewitzer Straße der Stadt einen Strich durch die Rechnung. Ein Teil des Areals fällt dem Straßenausbau zum Opfer, sodass es zu klein für einen Wohnneubau wäre, so Küfner weiter.



Die Fläche an der Schäferstraße war eigentlich für die Erweiterung des Klinikums gedacht. „Es gab die Idee, sie sowohl für das Krankenhaus als auch für Wohnungen zu nutzen“, sagt Küfner. Sie wurde allerdings verworfen. Das Bauprojekt in der Florian-Geyer-Straße in der Johannstadt ist nach Leuben und Nickern am weitesten fortgeschritten. Hierfür hat sich die Stesad fünf Planungsbüros ins Boot geholt – für das Grundstück zwischen den beiden Hochhäusern wurden inzwischen zwei Entwürfe ausgewählt. Sie werden derzeit überarbeitet. Pläne gibt es auch für die Grundstücke am Käthe-Kollwitz-Ufer, an der Fröbelstraße und an der Bulgakowstraße. Zwölf weitere Standorte, auf denen Hunderte Wohnungen entstehen könnten, werden nun mit dem Stadtplanungsamt geprüft.



>>> Größere Ansicht der Grafik zu Sozialwohnungen

zur Startseite

Artikelempfehlung Hier entstehen Sozialwohnungen Im Herbst soll die neue Dresdner Wohnungsbaugesellschaft formal gegründet werden. Ihre Aufgabe wird es sein, Wohnraum mit sozial verträglichen Mieten zu schaffen. Bis 2019 sollen 2500 Wohnungen entstehen. Damit diese möglichst schnell auf den Markt kommen, hat das städtische Tochterunternehmen Stesad erste Projekte bereits geplant. Wenn der Bauantrag rechtzeitig genehmigt wird, könnten in der Ulmenstraße in Leuben schon im September dieses Jahres die Bagger rollen. Das teilte Stesad-Projektleiter Sebastian Küfner jetzt im Ortsbeirat Prohlis mit.(...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/hier-entstehen-sozialwohnungen-3630901.html E-Mail-Versand Empfänger-E-Mail: Absender-E-Mail: Nachricht an den Empfänger: Sicherheitsfrage: Bitte geben Sie die abgebildete Zeichenfolgen ein: