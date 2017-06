Hier darf man jetzt warten Die neuen Bushäuschen an der Bastei stehen schon seit mehreren Monaten. Doch erst jetzt werden die eingeweiht.

„Hier passt eine ganze Busladung rein“, sagt Lohmens Bürgermeister Jörg Mildner und bezieht sich auf die Großzügigkeit der beiden neuen Wartehäuschen an den Basteiparkplätzen. © Kristin Richter

Selten wird um ein Buswartehäuschen so viel Aufsehen gemacht wie jetzt an der Bastei. Doch auch nur selten sehen Unterstände so hübsch aus wie die beiden, die an den Bushaltestellen des Wahrzeichens errichtet und am kommenden Dienstag offiziell eingeweiht werden. Die baugleichen Gebäude stehen schon seit Monaten am Auffang-Parkplatz in Rathewalde und am zweieinhalb Kilometer entfernten Parkplatz an der Bastei. Jetzt sind alle Bauarbeiten abgeschlossen und die Häuschen somit gerüstet für die Touristen. Vorausgegangen war eine Einigung zwischen dem Verkehrsverbund Oberelbe und den Gemeinden Lohmen und Hohnstein, den Wartebereich am Besuchermagnet repräsentativer und komfortabler zu gestalten. Mit Holz, Sandstein und großzügigen Glasflächen wurden die Häuschen zeitgleich ausgestaltet. Allerdings verzögerten sich die Arbeiten immer wieder, unter anderem wegen Lieferschwierigkeiten des Sandsteins und einer vertauschten Glasscheibe, wodurch Lohmens Wappen plötzlich in Rathwalde prangte, berichtet Lohmens Bürgermeister Jörg Mildner (CDU). Und so standen die Häuser schon länger für alle sichtbar, allerdings eingezäunt, auf den beiden Parkplätzen.

Nun ist also alles fertig. Das Projekt hat eine sechsstellige Summe verschlungen, den Großteil davon trägt der Verkehrsverbund Oberelbe.

zur Startseite