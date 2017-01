Hier brennen die Bäume In Altenberg und Zinnwald werden die Weihnachtsbäume nicht nur in den Müll geworfen, sondern ins Feuer.

Die abgeputzten Weihnachtsbäume können in Altenberg und Zinnwald ins Feuer geworfen werden. © Archiv: SZ

Die Veranstaltungen heißen unterschiedlich, bedeuten aber das Gleiche. In Altenberg ist die Rede vom „Weihnachtsbaumverbrennen 2017“, in Zinnwald vom „Boom abputzn 2017“. Gemeint ist in beiden Fällen ein geselliges Beisammensein am Sonnabend mit einem Lagerfeuerchen, das jeweils von der Feuerwehr veranstaltet wird. Und den Brennstoff für dieses Feuer sollen die abgeputzten Christbäume ergeben, die ihre Zeit als weihnachtlicher Zimmerschmuck hinter sich haben. Wer dafür seinen Baum mitbringt, bekommt einen Glühwein gratis. In Zinnwald bieten die Veranstalter sogar einen besonderen Service. Wer seinen Baum am Sonnabend bis 15 Uhr an die Straße stellt, bei dem wird er abgeholt. (SZ/fh)

Am Sonnabend, 7. Januar, 17 Uhr am Gerätehaus Zinnwald und in Altenberg am Gerätehaus in der Tankstelle Weihnachtsbaumverbrennen.

zur Startseite