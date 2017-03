Hier bleibt Service kostenlos Nicht alle Einzelhändler erheben eine Gebühr für die Beratung. Dabei haben viele Kunden sogar Verständnis dafür.

Ingo Mager berät seine Kunden gern und kostenlos. Das gehört für ihn dazu. Auch, wenn sich der Kunde am Ende gegen den Kauf bei ihm entscheidet. © Sven Ellger

Welches Messer schneidet besser, welches Messer passt in welche Küche? Bei Ingo Mager lassen sich Hobby- und Profi-Köche seit Jahrzehnten das richtige Schneidwerk empfehlen. Ein Service, der kostenfrei ist. Egal, wie viel Zeit sich die Mitarbeiter für eine Beratung nehmen, egal, wie viele Fragen kommen, egal, ob der Kunde kauft oder wieder geht. „Das ist schließlich der Job der Einzelhändler“, sagt Chef Ingo Mager.

Genau wie er diskutieren viele SZ-Leser seit vergangener Woche über Service, der kostet. Brautmodenausstatter Uwe Hermann hatte den Anstoß gegeben. Seitdem in seinem Geschäft auch Single-Frauen zur Hochzeitsberatung kommen, zum Spaß stundenlang schöne Kleider probieren und schließlich nichts kaufen, erhebt der Geschäftsmann eine Gebühr für seine Beratungen. Wer ein Kleid kauft, bekommt die 50 Euro auf den Kaufpreis angerechnet.

Allein ist Uwe Hermann nicht. Weitere Brautausstatter erheben ähnliche Gebühren, teils schon jahrelang. Auch in anderen Branchen lassen sich Geschäftsleute inzwischen Service, Beratung oder auch kurzfristig abgesagte Termine bezahlen (die SZ berichtete). Bei den Kunden findet das erstaunlich viel Verständnis. „Die Wertschätzung ist völlig verloren gegangen, egal, in welcher Branche!“, schreibt etwa Andrea Firl auf der Facebook-Seite der SZ. „Service kostet, und genau dort ist das Problem, weil es bisher nichts gekostet hat, hat man es auch nicht geschätzt.“ „Dass Service ab einem bestimmten Punkt kostet und eine Wertschätzung erleben sollte, ist vollkommen richtig. Aber es sollte meiner Meinung nach ein gewisses Mittelmaß gefunden werden“, schreibt Frank Hirsch.

Ein Mittelmaß, für das die Kunden aber Verständnis haben müssen. Das weiß Carola Heyne. Sie betreibt zwei Filialen von Blumen Mende. Wenn sie ein Angebot für Hochzeitsschmuck mit Farbmustern, Fotos und verschiedenen Beispielen macht, dauert das durchaus Stunden. Pro Beratungsstunde müsste die Floristin eigentlich 60 Euro verlangen. Bezahlen lässt sie sich diese Arbeit dennoch nicht. „Das würde die Kunden schockieren“, sagt sie. In ihrer Branche sei eine Service-Gebühr schwer umsetzbar. Um sich und ihr Geschäft zu schützen, hat sie einen anderen Weg gefunden. Das aufwendige Angebot gibt es erst, wenn die Kunden ernsthaft Interesse haben. Wer nur salopp in einer E-Mail danach fragt, bekommt keine Antwort. Solche Anfragen kommen aber nur in Ausnahmefällen.

Anders sieht die Gebührenordnung bei Ikea aus. Wenn mit dem Kunden ein fester Planungstermin vereinbart wurde und die komplette Planungsleistung durch den Mitarbeiter erfolgt, kostet dies einmalig 50 Euro, teilt Hartmut Buse vom Standort im Elbepark mit. Diese Gebühr wird unabhängig vom Wert der Küche erhoben und nicht verrechnet. Da die Planung einer Küche mit einem sehr hohen Aufwand verbunden sei, sei die Planungsgebühr durchaus gerechtfertigt, sagt er. Alternativ können die Kunden das Planungsprogramm allein bedienen. Das ist dann kostenlos.

Weitere betroffene Berufsgruppen sind Kosmetiker und Fotografen, sagt Daniel Bagehorn von der Handwerkskammer Dresden. „Auch hier werden Termine vergeben, und der Unternehmer stellt sich mit seinem Team darauf ein.“ Dafür verlangen die Unternehmer eine Gebühr, wenn abgemachte Termine und Aufträge später wieder abgesagt werden. Auch kleine Optikerbetriebe haben Preise für den Service, zum Beispiel für die Augenvermessung. Nehmen sich dort die Mitarbeiter Zeit, kostet das. Bei großen Filialisten zahlen Kunden dafür nicht. „Mitarbeiter kosten Geld“, schreibt Melanie Jawi auf Facebook. Es sei traurig, wenn das ausgenutzt werde. Service-Gebühren findet sie in Ordnung. Ingo Mager wird dennoch auch künftig keine Gebühren für die Beratung erheben.

Sorge, dass seine Kunden nach dem Gespräch im Laden vermehrt im Internet kaufen, hat er keine. „Es ist sogar andersherum“, sagt er. Dann kommen Kunden mit einem konkreten Messer, das sie im Internet gefunden haben, lassen sich dazu beraten und kaufen vor Ort. Kostenpflichtig sind dagegen die Seminare, die Mager anbietet. Darin lernen die Teilnehmer, wie sie Messer richtig schleifen. Die Kursgebühr wird im Vorhinein bezahlt. Wer nicht kommt, hat Pech. Doch auch hier kennt der Unternehmer Kulanz. „Wer sich einen Tag vorher krank meldet, kann den Kurs nachholen“, sagt er. (mit SZ/sag)

