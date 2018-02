„Hier beschleichen mich Heimatgefühle“ Hartmut Schulze-Gerlach alias Muck feiert 70. Geburtstag. Besonders geprägt haben ihn die jungen Jahre in Radebeul. Wenn er hier auf Besuch ist, pflegt er ein spezielles Ritual.

Hartmut Schulze-Gerlach vor drei Tagen im Hafen von Stralsund. Auf dem benachbarten Rügen lebt er schon seit Jahren. Die eigentliche Heimat ist allerdings Radebeul. Zu Auftritten ist der Sänger und Entertainer regelmäßig wieder hier.

Gemeinsam im Tonstudio. Muck produziert mit dem Kinderchor Dresdner Spatzen eine CD für die Volkssolidarität. Erscheinen soll sie im Frühjahr.

Radebeul. Seine Stimme und seine Ausstrahlung machten ihn in den 70er-Jahren schlagartig bekannt. Seitdem hat Hartmut Schulze-Gerlach einen Namen in der Unterhaltungsbranche. Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit bezeichnet der Künstler als Mutter des Erfolgs. An diesem Montag wird er 70. Im Vorfeld verriet er der SZ, wie er diesen Tag begeht und was ihn noch oft nach Radebeul zieht.

Herr Schulze-Gerlach, welchen Wunsch erfüllen Sie sich zum 70. Geburtstag?

Den Gleichen wie jedes Jahr: Ich bin 24 Stunden lang nicht erreichbar, total verschollen.

Was war das schönste Geschenk in Ihrem Leben?

Ein Fahrrad, als kleiner Junge. Ganz Dresden war noch zerbombt. In einer Ruine hat mein Vater einen Rahmen gefunden und Stück für Stück aufgebaut.

1957 zog Ihre Familie nach Radebeul. Was hat Sie am meisten geprägt?

Der Umstand, dass ich hier aufgewachsen bin. Im Alter von neun bis 20 war es die prägende Zeit in meinem Leben. Deshalb beschleichen mich hier tatsächlich immer mal wieder echte Heimatgefühle.

An welche Erinnerungen knüpfen sich diese Gefühle?

Es ging friedlich zu. Die Schule auf der Harmoniestraße war wunderbar. In der Klasse hatten wir wirklich nie Streit. Die Lehrer waren nachsichtig. Meine Musiklehrerin hat mir die erste Gitarre geborgt. Eine Eigene konnte ich mir nicht leisten. Na – und meine ersten Mädels waren logischerweise alle aus Radebeul. Dieses Gefühl aus der Jugendzeit spüre ich, wenn ich manchmal in der alten Heimat bin.

Wenn Sie zurückblicken: Was haben Sie falsch gemacht?

Gar nichts. Okay, zweimal habe ich die falsche Frau erwischt, aber sonst lief alles vom Feinsten. Ich kam 1973 als ein Niemand von Radebeul nach Berlin zum Gerd-Michaelis-Chor, und dort ging es sofort bergauf. Von null auf hundert. Und ab 1976 solo mit „Hey, kleine Linda“ sogar noch ein Stück höher.

Sie haben vieles gemacht: Bühne, Radio, Fernsehen. Wo fühlen Sie sich am wohlsten?

Beim Fernsehen. Das Rotlicht an der Kamera geht an, und es kommt nur noch auf dich an. Das macht Spaß. Ähnlich ist es im Selbstfahrerstudio beim Radio. Auch das mochte ich sehr. Sozusagen ganz allein für alles verantwortlich zu sein, das ist meine Welt.

Sie sind nach wie vor als Sänger gefragt, haben mit „Damals war’s“ eine erfolgreiche TV-Sendung. Denken Sie trotzdem daran, kürzer zu treten?

Schon, aber bislang blieb es nur beim gedanklichen Vorhaben.

Wie sähe ein Kürzertreten bei Ihnen aus?

Für die Kinder da sein, Zeit mit meiner Frau haben, am Strand spazieren gehen, nichts tun, nichts denken, nur genießen. Das wird prima!

Neben Ihrem Beruf engagieren Sie sich seit 2013 ehrenamtlich bei der Volkssolidarität in Radebeul als Botschafter. Wie ist es dazu gekommen?

Dafür gibt es nur zwei Wörter: Frank Stritzke. Er ist der Geschäftsführer und suchte einen Promi für eine Oldtimer-Rallye. Wir haben uns sofort gut verstanden und sind inzwischen Freunde geworden. Und ich habe gesehen, was das für ein gut organisierter, funktionierender moderner Verein ist.

Was tun Sie als Botschafter genau?

Ich bin quasi das Winkelement, das der Organisation durch sein prominentes Gesicht zu noch mehr Ansehen verhelfen soll, und das bin ich sehr gern. Ein ganz aktuelles Projekt ist eine CD mit Kinder- und Volksliedern, modern aufgelegt. Dafür habe ich mir Kinder von den Dresdner Spatzen ins Studio geholt. Zwischen den Titeln gibt es Sprüche in der Tradition von Ringelnatz. Ich freu mich sehr darüber. Ende April stellen wir die CD vor.

Ihr erstes Gesangsalbum nach acht Jahren Pause?

Nein, es geht nicht in erster Linie um mich, sondern darum, den Kiddies so ganz spielerisch und wie nebenbei die Freude an Musik und Gesang in die Seele zu pflanzen. Ich würde mich freuen, wenn es funktionierte, dass Eltern und Erzieher öfter mit den Kindern sängen.

Sie leben auf Rügen. Wie häufig sind Sie noch in Radebeul?

Ungefähr einmal im Monat. Es gibt die Termine bei der Volkssolidarität, ein festes Klassentreffen jedes Jahr, und etwa aller vier Wochen sehe ich meinen Bruder Rainer.

Welches Ritual gehört für Sie zu einem Besuch in Radebeul dazu?

Wenn ich meinen Bruder besuche, hole ich morgens beim Bäcker frische Brötchen. Und ich kaufe eine SZ – wirklich wahr! Mein Bruder hat sie zwar abonniert, aber nach dem Frühstück liest dann jeder seine eigene Sächsische Zeitung.

Interview: Ulrike Keller

