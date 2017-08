Hier bauen Kinder für Kinder Die Berggießhübler Kita Flohkiste erhält einen Anbau für die Jüngsten. Die etwas Älteren haben eine wichtige Aufgabe.

Beim symbolischen Start des Anbaus an die Berggießhübler Kita Flohkiste stehen Vincent (l.) und Milan ganz vorn. Die Großen mit Bürgermeister Thomas Mutze (r.), DRK-Chef und CDU-Landtagsabgeordneten Oliver Wehner rücken da mal in die zweite Reihe. © D. Zschiedrich

Der gelbe Bauhelm ist etwas groß und sitzt schief, doch mit der Schaufel können Vincent und Milan schon recht gut umgehen. In Berggießhübel sind es die Kleinen, die für die noch Kleineren den symbolischen ersten Spatenstich setzen und denen dafür die Großen ausnahmsweise mal den Vorrang lassen. Die Kleinen werden im Kurort nämlich immer mehr, weshalb die Flohkiste noch einmal sechs Plätze für Krippenkinder erhalten soll.

Gleichzeitig verbessern sich die Bedingungen für die derzeit schon betreuten sechs Jüngsten. Der Anbau soll im April nächsten Jahres fertig sein. Er beinhaltet auf 93 Quadratmetern eine Garderobe, ein Gruppenzimmer, einen Schlafraum sowie Bad und Toilette. Für die Stadt, die Kita und das Deutsche Rote Kreuz Pirna als Träger ist das ein großer Schritt, bei dem es immerhin um insgesamt rund 280 000 Euro geht. Davon muss die Stadt aufgrund von Fördermitteln von Bund und Landkreis aber nur 49 000 Euro bezahlen. Das freut auch das DRK.

Dass der Anbau kommen muss, ist schon seit zwei Jahren bekannt und geplant. Doch die Erweiterung der Flohkiste in Berggießhübel ist nur ein Teil und der erste Schritt. Klar ist, dass auch an der zweiten großen Kindereinrichtung im Doppelkurort, dem Haus des Kindes in Bad Gottleuba, etwas getan werden muss. In der eigens dafür gegründeten Arbeitsgruppe wurden bereits Machbarkeitsstudien vorgestellt. Haken an der Sache: Die Erweiterung kostet rund 1,8 Millionen Euro. Und das sind schon ganz andere Größenordnungen als jetzt die Erweiterung in Berggießhübel. Noch dazu, da dieses Vorhaben nicht das einzige ist.

Doch auf einer Prioritätenliste, die jetzt im Stadtrat auf Antrag der CDU-Fraktion erstellt wurde, steht der Kindergarten ganz oben. Jetzt aber gilt es erst einmal, die Arbeiten an der Gottleubaer Oberschule fortzusetzen, und nächstes Jahr mit den Außenanlagen zu beenden. Dann ist da auch noch die fast 50 Jahre alte und entsprechend reparaturbedürftige Berggießhübler Turnhalle. Deren Sanierung wurde aus verschiedenen, am Ende vor allem finanziellen Gründen, auf nächstes Jahr verschoben. Immer wieder wird über diese anstehenden Investitionen im Stadtrat diskutiert. Klar ist: Alles auf einmal geht nicht und auch nicht ohne fremde Hilfe, sprich Fördermittel beziehungsweise Kredite.

Den Berggießhübler FlohkistenKindern ist das alles relativ egal. Für sie werden die nächsten Monate aufregend, denn sie werden das Wachsen des Anbaus an ihren Kindergarten täglich erleben. Und am 25. August gibt es schon wieder einen Grund zum Feiern. Dann nämlich befindet sich die Flohkiste in unmittelbarer Nähe der Grundschule seit 20 Jahren in Trägerschaft des DRK.

Vincent und Milan schauen beim Bauen natürlich besonders genau hin, ob die Arbeiter auch alles richtig machen. Im Notfall können sie auch mit anpacken, denn Helm und Schaufel haben sie ja bereits und einige Helfer stehen auch bereit …

