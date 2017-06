Hickhack um Umleitungsstrecke Vor Baubeginn des Kreisverkehrs in Bischofswerda lief einiges schief. Zu Lasten der Bauleute – und der Sicherheit.

Linienbusse dürfen ab kommendem Montag nicht mehr die Baustelle auf der Neustädter Straße in Bischofswerda passieren; sie werden über die Süßmilchstraße umgeleitet. Damit kann die Ampel vor der Baustelle abgebaut werden, sagt Frances Lein, Pressesprecherin des Landratsamtes, auf Anfrage der SZ. Was nur folgerichtig wäre. Denn die Ampel, aufgestellt wenige Meter hinter der Sperrscheibe, lädt viele Autofahrer geradezu ein, statt der ausgeschilderten Umleitung den kürzeren Weg über die Baustelle zu nehmen. Das aber ist verboten. Nur für Fahrzeuge, die Aldi und den Baustoffmarkt beliefern bzw. die zum Güterbahnhof wollen, und zurzeit noch Busse gilt eine Ausnahmeregelung.

Die Sache mit der Ampel hat aber einen Haken. Denn entscheiden, ob sie wegkommt, muss letztendlich die Stadt Bischofswerda als zuständige Verkehrsbehörde. Deren Mitarbeiter Fritz Holz sagt definitiv Nein. Die Ampel müsse stehen bleiben. Denn es könne ja mal vorkommen, dass sich zwei Lieferfahrzeuge auf dem rund 100 Meter langen Straßenabschnitt, der zwischen beiden Ampeln liegt, begegnen. Und dann könne ein Sattelschlepper ja nicht so einfach rückwärts fahren. – Theoretisch ist das natürlich möglich. Praktisch ist es eher unwahrscheinlich. Denn die Zahl der Lieferfahrzeuge ist begrenzt. Die Straße ist über den Bauabschnitt hinaus gut einzusehen. Und Berufskraftfahrern sollte man schon so viel Erfahrung, Verstand und Kollegialität zubilligen, dass sie nicht auf die eine verbliebene Fahrspur auffahren, wenn am anderen Ende der Straßensperrung ein Brummi-Fahrer die gleiche Absicht hat.

Informationsdefizite eingeräumt

Dass eine Spur neben dem künftigen Kreisverkehr mit Ausnahmegenehmigung überhaupt befahren werden darf, ist eine Notlösung. Vorgesehen war das nicht. „Die Realisierung der Baumaßnahme war unter Vollsperrung geplant“, sagt Frances Lein. Der Landkreis ist Bauherr. Denn der Drebnitzer Weg, der durch die Verlängerung mittels Kreisverkehr Anschluss an die Neustädter Straße bekommt, ist eine Kreisstraße. In der Planungsphase war die Vollsperrung zwischen allen Beteiligten im Interesse der Sicherheit und eines zügigen Bauablaufes abgestimmt. Im August vergangenen Jahres wurde den anliegenden Grundstückseigentümern das Vorhaben noch einmal vorgestellt. Es gab keine Einwände, so die Sprecherin der Kreisbehörde.

Zu Beginn dieses Jahres dann das böse Erwachen: Plötzlich stellte man fest, dass die Lieferfahrzeuge für Aldi, Hagebaumarkt und die Holz-Transporter, die den Güterbahnhof ansteuern, ja viel zu groß für die schmale Bahnunterführung an der Neustädter Straße sind, eine An- und Abfahrt also nur aus bzw. in Richtung Süden möglich ist. Laut Landratsamt gab es hier „Informationsdefizite“ seitens des Grundstückseigentümers – nach SZ-Informationen handelt es sich dabei um die Deutsche Bahn – gegenüber den Mietern bzw. Pächtern. „Vor diesem Hintergrund wäre es wenig zielführend gewesen, an der Vollsperrung festzuhalten“, sagt Frances Lein.

Die Deutsche Bahn AG ließ eine schriftliche Anfrage der SZ bis Dienstagnachmittag unbeantwortet. Als man sich des Anlieferungsproblems bewusst wurde, wurde die Möglichkeit einer Behelfsstraße über das Bahngelände geprüft. Diese Option scheiterte aber an den hohen Auflagen der Bahn und am fehlenden zeitlichen Vorlauf, so das Landratsamt.

Baufreiheit fehlt

Dass die Neustädter Straße jetzt für den Anlieferverkehr frei bleiben muss, hat auch Auswirkungen auf ein anderes Bauvorhaben. Die Wasserversorgung Bischofswerda GmbH wollte die Vollsperrung in diesem Sommer nutzen, um den Anschluss der Abwasser-Druckleitung von Bischofswerda Süd an den Mischkanal unter der Neustädter Straße zu erneuern. Wegen eines technischen Problems unter der Erde kommt es zwischen Belmsdorfer Straße und Polizeikreuzung seit Jahren zu Geruchsbelästigungen. Nun will die Wasserversorgung das Problem dauerhaft lösen. Voraussetzung, um zu bauen, ist jedoch eine Vollsperrung des Kreuzungsbereiches von Belmsdorfer und Neustädter Straße. Unter den aktuellen Gegebenheiten muss das Unternehmen dieses Vorhaben aber verschieben. Die Pläne sind fertig, die Finanzierung ist gesichert, sagte Klaus Riedel, Geschäftsführer der Wasserversorgung. Das einzige, was derzeit fehlt, ist die Baufreiheit.

Nun wird die Wasserversorgung wohl erst bauen können, nachdem der Kreisverkehr freigegeben ist. Bis zum Jahresende sollen die Arbeiten am „Kreisel“ abgeschlossen sein. Heißt: Die Wasserversorgung wird frühestens 2018 das Geruchsproblem lösen können.

