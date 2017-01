Hickhack um Spielplatz In Reinsdorf gibt es viele Kinder. Aber wollen sie klettern, rutschen und toben, brauchen sie einen Fahrer.

In der Nähe der Reinsdorfer Kirche hat die Stadt Waldheim seit sechs Jahren eine Fläche von der Kirche gepachtet, um darauf einen Spielplatz zu bauen. Doch bis heute stehen dort keine Geräte. Nur zum Schlittenfahren ist das Areal geeignet. Julia Haase, Tochter Lara und Nico Schulz haben das am Montag ausgenutzt. © Dietmar Thomas

Es war einmal.... Wie ein Märchen beginnt die Geschichte um den Spielplatz in Reinsdorf. Doch gut, wie die meisten Märchen, ist sie bisher nicht ausgegangen. Als der Ort noch einen Kindergarten hatte, gab es dort auch einen Spielplatz. Der wurde öffentlich, als der Kindergarten schloss. Das ist Geschichte. Denn dann beanspruchte der Eigentümer des Grundstücks das Areal für sich.

Die Spielgeräte wurden abgebaut. „Reinsdorf hat inzwischen seit fast zehn Jahren keinen Spielplatz mehr“, sagt Ortsvorsteher Michael Aniol. Immer wieder hat er das Thema im Waldheimer Stadtrat angesprochen. Doch bisher fehlt eine Lösung. Dabei hat die Stadt bereits im Januar 2011 mit der Kirche einen Pachtvertrag abgeschlossen. Für einen neuen Spielplatz stellt sie eine Wiese in der Nähe des Kirchgemeindehauses zur Verfügung. Der Vertrag ist unbegrenzt und verlängert sich jährlich, solange keine der beiden Seiten kündigt.

Das Problem: Entlang der Fläche verläuft ein Bach. Um die Kinder vor Unfällen zu schützen, müsste der Spielplatz eingezäunt werden. Das verursacht zusätzliche Kosten. Ein Konzept, welche Spielgeräte dort aufgestellt werden könnten, liege ebenfalls noch nicht vor, meint Aniol.

Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) nennt noch einen anderen Grund, weshalb sich bisher nichts getan hat. Die Verwaltung habe sich im vergangenen Jahr mit dem Thema beschäftigt. „Aber wir sind uns nicht sicher, ob der Standort optimal für einen Spielplatz geeignet ist“, sagt er. Reinsdorf ist ein sehr langgezogener Ort, deshalb sei es wichtig, einen Platz zu finden, der für alle gut erreichbar ist. Ein Gedanke sei, im Bereich des Feuerwehrgerätehauses einen Spielplatz zu bauen. Denn dort werden auch oft Veranstaltungen organisiert.

Die Idee findet Michael Aniol prinzipiell gut. Sie umzusetzen hält er für kaum machbar. Zum einen sei der Untergrund der dem Gerätehaus gegenüberliegenden Wiese nicht für ein solches Vorhaben geeignet, zum anderen gehören auch in diesem Bereich die meisten Flächen privaten Eigentümern.

Unterrauschenthal hat Vorrang

Aniol kündigt an, dass sich der Ortschaftsrat in diesem Jahr noch intensiver für den Bau eines Spielplatzes in Reinsdorf einsetzen wird. Denn in den vergangenen fünf Jahren haben sich viele junge Familien im Ort angesiedelt. Der Ortschaftsratsvorsitzende schätzt, dass es derzeit 15 bis 20 Mädchen und Jungen gibt, die in einem Alter sind, in dem sie regelmäßig die Spielgeräte nutzen würden. Etwa zehn von ihnen werden in diesem Jahr eingeschult. „Der Bau eines Spielplatzes würde sich für die nächsten Jahre lohnen“, meint Aniol. Der nächste Spielplatz, auf dem sich die Kinder derzeit austoben können, ist im Waldheimer Brückenmühlenpark. Je nachdem, wo die Kinder in Reinsdorf wohnen, ist er zwischen 2,5 und fünf Kilometer entfernt. Ohne die Hilfe der Eltern oder Großeltern gelangen die Kinder nicht dorthin.

Auf die Frage, ob eine Chance besteht, dass in diesem Jahr in Reinsdorf ein Spielplatz gebaut wird, antwortet Steffen Ernst ausweichend. „Im Frühjahr wollen wir erst einmal den Spielplatz in Unterrauschenthal zu Ende bringen“, sagt er. Mit der Situation dort seien nicht nur die Anwohner, sondern auch die Stadt unzufrieden. In der vergangenen Woche seien zum wiederholten Mal Absprachen mit Anwohnern erfolgt. Danach werde sich die Platzeinteilung ändern und ein größeres Spielgerät aufgestellt. Der Spielplatz werde aber der Größe des Ortes und einer möglichen Frequenz durch den vorbeiführenden Zschopautalwanderweg angepasst, schränkt Ernst ein. „So groß wie im Brückenmühlenpark wird er nicht“, sagt er.

Weil in Unterrauschenthal drei Geräte kaputt sind und eins gar nicht mehr nutzbar ist, hatten sich die Anwohner bereits im Frühjahr vergangenen Jahres an die Stadt gewendet. Inzwischen wurde zwar ein Kletterturm aufgestellt, aber auch der hatte von Anfang an einen Defekt.

