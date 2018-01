Hickhack um Container für den Flutschutz Mobile Dammbalken sollen im Flutfall die Deichscharten verschließen. Diese lagern allerdings noch nicht da, wo sie künftig hinsollen.

Diese Herren bauen die Dammbalken im Flutfall wahrscheinlich eher nicht ein, sondern die Feuerwehr. © Stadt Riesa

Riesa. Wenn die nächste Flut kommt, rückt die Feuerwehr aus, um die sogenannten Scharten, die Durchfahrten im Deich, zu verschließen. Die Dammbalken aus Aluminium, die dafür genutzt werden, lagern für den Ernstfall bereits in Riesa. Allerdings noch nicht dort, wo sie künftig hinsollen. Ein Teil liegt derzeit in der Flussmeisterei, der andere bei der Feuerwehr am Forschungszentrum. „Es ist vorgesehen, die mobilen Hochwasserschutzelemente sowohl für den Bereich Strehlaer Straße/Mühlweg als auch für die Deichscharten Fluren-/Kirchstraße bei der Feuerwehr in insgesamt vier Containern zu lagern. Diese Container wurden vom Hersteller leider nicht mangelfrei geliefert. Aus diesem Grund wurden sie zur Nachbesserung zurück an den Hersteller verschickt“, erklärt Bianca Anwand, Sprecherin der Landestalsperrenverwaltung, kurz LTV.

50 Meter mobile Schutzwand

Die Behörde ist für die Umsetzung der Flutschutzmaßnahmen zuständig. Die neuen Dammbalken samt der Lagercontainer wird die LTV der Stadt zur Nutzung überlassen. Die Container sollen dann auf einem extra dafür eingerichteten Platz neben der Feuerwehrhauptstelle am Forschungszentrum stehen.

Auch an der Einfahrt des Containerhafens an der Kirchstraße sind Fundamente für eine etwa 50 Meter lange mobile Schutzwand entstanden, die nur bei Hochwasser aufgebaut wird. „Damit wird verhindert, dass Wasser aus dem westlichen Hafen in die Strehlaer Straße und die Kirchstraße einströmen kann“, erklärt LTV-Sprecherin Anwand.

