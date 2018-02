HFC will Dynamo Dresden und Frauen-Turnier nach Hoyerswerda holen

Carmen Antkewitz wurde mit der Ehrennadel des Westlausitzer Fußballverbandes (WFV) in Bronze geehrt. Rechts: HFC-Präsident Bernd Ziemann, Mitte: Enrico Paula, WFV-Vorstandsmitglied. Carmen Antkewitz ist Mannschafsleiterin der HFC-Frauen und Trainerin bei der E-Jugend.Foto: WM © WERNERIMUELLER

Am Montag fand im Jugendclubhaus „Ossi“ die Mitgliederversammlung des Hoyerswerdaer FC statt. Dabei blickte der Fußballverein, dem rund 400 Mitgliedern angehören, auch auf Pläne für 2018 und 2019.

Für den Sommer 2018 plant der HFC ein großes Frauen-Fußball-Turnier. Für den Allianz-Cup sind mehrere Termine im Gespräch, derzeit laufen die Anfragen bei anderen Vereinen. Mindestens 16 Mannschaften sollen daran teilnehmen, sagt Präsident Bernd Ziemann. Auch mit Dynamo Dresden ist der HFC im Gespräch. Vorstellbar ist, dass der Zweitligist im Mai zu einem Trainingsspiel nach Hoyerswerda kommt.

Im kommenden Jahr will der HFC „100 Jahre Fußball in Hoyerswerda“ feiern. Im Mai 1919 war in der Stadt der „Sportverein Hoyerswerda 1919“ mit 22 Mitgliedern gegründet worden.

Großen Raum in der Mitgliederversammlung nahm auch die aktive ehrenamtliche Mitarbeit ein. Der Vorstand hofft auf breite Unterstützung von interessierten Sportlern. Denn ohne die vielen im Hintergrund Wirkenden sei so ein Verein nicht arbeitsfähig. (WM/hl)

zur Startseite