Heynckes lässt sich nicht blenden Die Bayern haben dieses Jahr bereits hinter sich, was die Dortmunder gerade nervt.

Die Richtung ist für Jupp Heynckes klar: nach oben. Foto: dpa/Matthias Balk © dpa

Für Borussia Dortmund hat Jupp Heynckes sicher noch nie viel übrig gehabt. Weder in seiner aktiven Karriere mit mehr als 400 Pflichtspielen für Borussia Mönchengladbach und dazwischen ein paar für Hannover 96, noch später als Trainer und ebenfalls in den vergangenen vier Jahren, als er die Bundesliga von seinem Bauernhof im Schwalmtal aus verfolgt hat.

Dennoch dürften die Westfalen auf immer und ewig mit einem großen Glücksgefühl beim Trainer des FC Bayern verbunden sein. Aber in diesen Tagen spricht er selten über den Sieg im Champions-League-Finale im Mai 2013 gegen den BVB. Auch mit 72 Jahren lebt er nicht in der Vergangenheit, sondern konzentriert sich aufs Jetzt und das Bundesliga-Duell mit dem BVB an diesem Samstag, das erste eben für Heynckes seit dem Triumph von Wembley. „Das was vorher war, zählt nicht“, weiß er.

Aber dieses Finale in London hätte es womöglich gar nicht gegeben, wären wichtige Spiele gegen Dortmund davor anders, besser gelaufen statt zu Ungunsten des FC Bayern und von Heynckes. Das verlorene Pokalfinale 2012 zum Beispiel oder die entscheidende Niederlage in Dortmund im Kampf um den Meistertitel im gleichen Jahr haben die Bayern und vor allem den Trainer womöglich viel mehr als der Champions-League-Triumph 2013 geprägt. Heynckes lässt sich nicht blenden, nicht von den Anfangserfolgen, nicht von der jüngsten Entwicklung in Dortmund. Mit seiner Aufstellung in Glasgow hat er die Wichtigkeit der Partie vier Tage später in Dortmund jedoch noch einmal betont. Dort wurde kräftig rotiert und leicht angeschlagene Spieler wie Robert Lewandowski und Mats Hummels geschont. Beide werden laut Bayern-Trainer im Bundesliga-Gipfeltreffen wieder dabei sein können.

In diesem Jahr haben die Bayern jene Phase, in der sich der BVB im Moment befindet, bereits hinter sich – die Krise, Diskussionen um Trainer und System. Seit Heynckes bei den Münchnern auf der Bank sitzt, klappt bei den Westfalen nicht mehr viel. Innerhalb von drei Spieltagen hat sich die Situation komplett gedreht, aus fünf Punkten Rückstand wurden drei Zähler Vorsprung für die Bayern an der Tabellenspitze der Bundesliga. Es sieht fast so aus, als ob die Rückkehr des Triple-Trainers nach München nicht nur den Rekordmeister mobilisiert sondern gleichzeitig bei den Westfalen eine Blockade ausgelöst hat.

