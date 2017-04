Hexentanz und Maifeuer in und um Niesky Überall in der Region laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren, damit die Hexen in der Walpurgisnacht brennen.

Auch in Jänkendorf hat die Kita Parkstrolche am Freitag schon einmal geprobt. Die Kinder haben die Hexe gemacht.

Robert Illichmann kurbelt, während Marco Franke eine Schraube löst, damit der 20 Meter hohe Maibaum sich in dem Maibaumständer aufrichten kann. Über 30 Jahre hat es in Biehain keinen Maibaum mehr gegeben.

Nebenan stopft die Feuerwehrjugend die Hexe mit Stroh. Auch der Kranz aus Fichtenreisig für den Maibaum ist fast fertig.

Viel zu tun gibt es am Donnerstag am Ortschaftszentrum in Biehain. Aus dem Umfeld der Freiwilligen Feuerwehr sind rund 20 Leute zusammengekommen, um die Walpurgisnacht vorzubereiten. Die Strohpuppe für das Hexenbrennen zu stopfen gehört natürlich dazu, auch das Feuerholz ein paar Meter weiter ist schon aufgeschichtet. Aber in diesem Jahr wird der letzte Abend im April ein besonderes Ereignis. Bevor es zum Maifeuer und dem Hexentanz geht, stellt die Freiwillige Feuerwehr einen Maibaum auf.

„Ein Maibaum macht ganz schön Arbeit“, erzählt Robert Illichmann. Der Vorsitzende des Feuerwehrvereins berichtet, wie er und einige andere die 20 Meter hohe Fichte geschält haben und für den Maibaumständer ein Fundament von anderthalb Metern Tiefe gegraben haben. Der Ständer ist eine Mischung aus einem riesigen Christbaumständer und einer Seilwinde. Nun muss Robert Illichmann auch gleich an die Kurbel, um den Stamm hochzuziehen. Seit wann es keinen Maibaum mehr in Biehain gegeben hat, darüber sind sich die Einwohner uneins. „Ich bin zu jung, um das zu wissen“, sagt Ortsvorsteher Jörg Koltermann. Fest steht, dass die Tradition irgendwann in den 80er Jahren abgebrochen sein muss. Damals stand der Baum noch auf dem Sportplatz.

Auch an anderer Stelle, in der Gemeinde Boxberg, sollen am Sonntag die Feuer lodern. Aus vielen verschiedenen Veranstaltungen haben Interessierte hier die Qual der Wahl. So wird in Uhyst bereits am Nachmittag mit dem Aufstellen des Maibaumes das Fest eröffnet, bevor dann auch hier ab 19 Uhr die Flammen gen Himmel steigen.

Fast zeitgleich werden dann auch in Reichwalde, Kringelsdorf, Nochten, Klitten und Boxberg Vereine und Feuerwehren zum geselligen Beisammensein blasen. Kräftig geblasen wird dann auch im Reichwalder Festzelt. Traditionell spielen hier ab 20 Uhr die Reichwalder Blasmusikanten vor dem Feuer auf und sorgen für die benötigte Feststimmung unter den Gästen. In Niesky werden zurzeit Getränke, Grillgut und Brot geliefert, um für das leibliche Wohl der großen und kleinen Gäste gerüstet zu sein. Am Tag selbst geht es um 18.45 Uhr am Rathaus wieder mit dem Lampion- und Fackelumzug los. Mit musikalischer Begleitung macht sich der Zug dann in Richtung Rosensportplatz auf den Weg, wo gegen 19.30 Uhr der riesige Holzhaufen entzündet werden soll.

Für die jüngsten Besucher werden zudem kleine Feuerstellen errichtet, um im wärmenden Feuerschein gemütlich den Knüppelkuchen ausbacken zu können. Wie im Vorjahr verzichtet man hier bewusst auf eine traditionelle Holzabgabe im Vorfeld durch die Bürger. Das Feuerholz wird durch den Verein selbst organisiert und erst am Sonntag aufgeschichtet. Zudem wird sich das Geschehen auf dem vorderen Fußballfeld abspielen, um die neu erbaute Anlage mit Kunststoffbelag nicht zu beschädigen.

In vielen weiteren Gemeinden hat man sich auf diesen Abend vorbereitet und möchte gemeinsam in den mai feiern. So auch auf der Kulturinsel in Einsiedel. Hier soll das Feuer anders als in den Vorjahren direkt an den Neißewiesen auf deutscher und auf polnischer Seite stattfinden. Das Turisedische Staatstheater eröffnet den Abend, danach vertreibt ein fröhliches Familienprogramm die letzten Stunden bis zur Dunkelheit. Nicht nur beim Maifeuer sollen sich heiße Musik und Flammentanz vereinen. Über 60 Feuerkünstler aus ganz Deutschland werden dazu ihr Bestes geben und natürlich können die Gäste auch hier das Tanzbein schwingen.

Wer es vorzieht, lieber in heimischer Umgebung im Garten oder auf dem eigenen Grundstück ein Feuer zu entzünden sollte auf jeden Fall einige Vorsichtsmaßnahmen beachten und für den Ernstfall nötige Löschgeräte in Reichweite zur Verfügung haben um kleine Entstehungsbrände bekämpfen zu können. Sollte es trotz aller Vorsicht zu einem Brand kommen, sollte unverzüglich die Feuerwehr verständigt werden.

Hier brennen Hexenhaufen (Auswahl)

Gemeinde Boxberg

Reichwalde 19 Uhr Festplatz

Kringelsdorf 19.30 Uhr Feuerwehr

Klitten 19 Uhr Dorfgemeinschaftshaus

Boxberg. 20 Uhr

Kaschel 19.30 Uhr

Nochten 19 Uhr Sportplatz

Uhyst 18 Uhr Sportplatz (15 Uhr Maibaumstellen Alte Försterei)

Tauer Bauernhof Frommer

Stadt Niesky

Niesky 19 Uhr Rosensportplatz (Fackelumzug 18.45 Uhr vom Rathaus)

Kosel 19 Uhr Wiese hinter der Schule

See 19.30 Uhr Fackel- und Lampionumzug Blaue

Gemeinde Horka

Biehain 18 Uhr Lindengarten am Ortschaftszentrum mit Maibaumstellen

Horka 19 Uhr Maibaumstellen am Feuerwehrhaus, danach Lampionumzug und kleines Hexenfeuer

Mückenhain 20 Uhr Kiefernberg

Gemeinde Waldhufen

Jänkendorf 19.30 Uhr Kartoffelhalle Ullersdorf

Thiemendorf 19 Uhr Abzweig Arnsdorf

Diehsa Park

Nieder Seifersdorf Dammberg’l

Gemeinde Neißeaue

Zodel 19.30 Uhr Sportplatz

Deschka 19 Uhr Neißewiese

Zentendorf 19 Uhr Heimatverein

Kulturinsel Einsiedel 17 Uhr Maifeuer

Quellen: Gemeinden

