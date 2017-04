Hexentanz auf der Kohlrabi-Insel In Radeberg gibt es eine große Familienparty.

Die Winter-Hexe tanzt am Sonntag am Goldbach. © Verein

Es ist das wohl größte Hexenfeuer der Region, das da alljährlich auf der Radeberger Kohlrabi-Insel lodert. Große Familienparty mit der Condor-Disco, Riesenbratwürste, kostenloser Knüppelkuchen, gegen 22 Uhr steigen traditionell die bezaubernden Sternschnuppen in den Radeberger Nachthimmel – und diesmal gibt’s zudem eine spannende Neuerung: Zu fortgeschrittener Stunde legen die DJ’s Brothers’N’Glorious auf, verraten die Macher vom Kohlrabi-Inselverein schon mal. Und sie verraten auch, dass sie sich für das Ende der Winterhexe diesmal wieder etwas Neues einfallen lassen haben. Nun hoffen sie natürlich, dass auch Wettermacher Petrus mitspielt …

Los geht die Party am Goldbach in der Südvorstadt am Sonntag ab 19 Uhr. Und das Ganze ist natürlich traditionell auch eine schöne Gelegenheit, um sich mit Freunden und Bekannten zu treffen; „und auch für die beste erste Bratwurst des Jahres“, schieben die Leute vom Kohlrabi-Inselverein noch nach … (SZ)

www.kohlrabi-insel.de

