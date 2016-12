Hexenkessel Arena? Der Super-Regio-Cup in Riesa ist noch nicht ausverkauft. Sicherheit steht trotzdem mit an erster Stelle.

Schwarz-gelb wird heute in Riesa die Sachsenarena wieder beben lassen. Doch wie viele Fußballfreunde werden es sein? © SZ-Archiv/Sebastian Schultz

Das gibt es nicht oft: Vor dem Auftritt von Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden beim Super-Regio-Cup heute in Riesa ist der schwarz-gelbe Fanblock nicht ausverkauft. Das mag mehrere Ursachen haben. Einerseits waren zahlreiche Anhänger des Vereins gestern noch beim letzten Punktspiel dieses Jahres vor Ort in Bielefeld dabei. Zudem ist nach wie vor offen, ob und welche Zweitliga-Stars in der Sachsenarena zum Dynamo-Aufgebot gehören. Und drittens wurde schon im Vorfeld viel über den Turniertermin an einem Montagabend debattiert. Das hat wohl einige Fußballfreunde in der Landeshauptstadt veranlasst, zumindest nicht den Vorverkauf zu nutzen, sondern sich eventuell kurzfristig für eine Reise nach Riesa zu entscheiden.

Auch Tobias Czäczine, Sprecher der FVG Riesa, räumte vergangene Woche ein, dass sich der Termin „leicht“ auf den Vorverkauf ausgewirkt habe. Bei der BSG Stahl Riesa, die für die eigene Anhängerschar Karten in ihrer Geschäftsstelle bereithält, klingt das so: „Die ungünstige Terminwahl des Turnieres lässt die Vorverkaufszahlen nicht einmal annähernd an die Zahlen der letzten Jahre anknüpfen.“

Volkhardt Kramer, der das Event einst nach Riesa holte und auch heute noch mit seinem Unternehmen vermarktet, hofft trotzdem, so nahe wie möglich an die Vorjahresbesucherzahl von rund 5 000 heranzukommen. Zudem glaubt er, dass – anders als im Vorjahr – mehrere Dynamo-Spieler zu sehen sein werden, die bislang schon in der 2. Bundesliga zum Einsatz kamen.

Ungeachtet dessen laufen die Vorbereitungen in der Sachsenarena auf vollen Touren, um den Aktiven heute Abend einen tollen Kunstrasen und den Fans ein angenehmes Turnier zu bieten. Dazu gehören auch entsprechende Sicherheitsvorkehrungen. Volkhardt Kramer bestätigte, dass die Polizei vor dem Turnier noch einmal mit Spürhunden durch die Halle gehen wird, um sicher zu sein, dass nicht irgendwo Pyrotechnik versteckt wurde.

Die Polizei selbst hat am Wochenende mit einem Informationsblatt an alle Arena-Besucher Tipps und Hinweise verbreitet, die sowohl die Anreise als auch das Auftreten in Riesa in geordneten Bahnen regeln sollen. Darin wird die Einhaltung von Grundregeln der Toleranz und Akzeptanz gefordert. „Das Verwenden von Pyrotechnik ab Kategorie 2 und eine Vermummung sind gesetzlich verboten“, erinnern die Ordnungshüter. Ausdrücklich wird an Außenstehende appelliert, „Einfluss auf Personen zu nehmen, die sich nicht an diese Vorgaben halten“.

Polizeitipps gibt es auch für die Anreise mit Bahn, Bus und eigenem Pkw. Einen sogenannten Fanmarsch zur Sachsenarena werde es demzufolge nicht geben. Vielmehr sollen sich die Fußballgäste nach Ankunft des Zuges selbstständig zur Arena begeben, dafür die entsprechenden Buslinien in der Stadt nutzen. Fanutensilien sollten nach Möglichkeit verdeckt am Mann geführt werden. Für motorisierte Anhänger empfiehlt die Polizei die Nutzung der Parkplätze direkt an der Sachsenarena.

Mit welcher Stärke die Polizei vor Ort sein wird, darüber gibt es natürlich wie üblich keine Verlautbarung. „Unser Auftrag und Ziel ist es, die Sicherheit aller Beteiligten und Besucher mit professioneller Neutralität zu gewährleisten. Hierzu differenzieren wir zwischen friedlichen Fans und gewaltgeneigten oder gewalttätigen Personen, nicht aber nach der Vereinszugehörigkeit“, so das Credo der Polizeidirektion und der Bundespolizeidirektion Dresden.

Anstoß zum ersten Turnierspiel ist 18 Uhr. Teilnehmer sind Dynamo Dresden, der Chemnitzer FC, FSV Zwickau, FC Carl Zeiss Jena, VfB Auerbach und die BSG Stahl Riesa. (mit stl)

zur Startseite