Hexenfeuer mit Rummel

Maibaumsetzen und Hexenfeuer Weixdorf. Motorradsport und Maifeuer treffen in Weixdorf aufeinander. Der Heimatverein lädt für Sonntagabend ab 18 Uhr auf das Festgelände des Ewald-Kluge-Gedenklaufes am Hornsberg ein. Zunächst wird der Maibaum gesetzt. Anschließend ein Feuer entzündet. Wer in der Zeit von 17 bis 19 Uhr eine Hexe für das Feuer abliefert, erhält ein Freigetränk. Alle Interessen sind willkommen. Für Speisen und Getränke ist gesorgt.

Hier wird die Hexe verurteilt Kleinerkmannsdorf. Es ist das wohl verrückteste Hexenfeuer der Region, das alljährlich am idyllischen Dorfteich in Kleinerkmannsdorf steigt. Denn hier wird die Hexe nicht einfach so verbrannt, sondern zuvor muss sie gefangen und dann in einem Gerichtsverfahren für alles das verantwortlich gemacht werden, was nervt. Auch deshalb hat dieses vom Dorfteichverein organisierte Hexenfeuer längst auch weit über den kleinen Ortsteil des Radeberger Ortsteils Großerkmannsdorf hinaus Fans.

Radeln zur Hofewiese Langebrück. Radeln in den Mai lautet das Motto am Sonnabend in Langebrück. 10 Uhr ist Start über zwei Strecken am Bürgerhaus. Ziel ist die Hofewiese. Dort wird am Wochenende Saisonstart gefeiert. Am Sonnabend werden Hexen gebastelt. Am Sonntag um 20 Uhr beginnt ein Lampionumzug der kleinen Heidehexen. Sie können gerne kostümiert kommen. Anschließend wird auf der Sonnenwiese das Hexenfeuer entzündet.

Lampionumzug durch Fischbach Fischbach. Der Traditions- und Schützenverein der Arnsdorfer Ortschaft Fischbach lädt an diesem Sonntag ebenfalls zum Hexenfeuer ein. Treff ist ab 19 Uhr am Wiesenweg, gegenüber der Familie Heinrich. Ab 19.30 Uhr werden die Lichter in den Lampions entzündet und es wird eine kleine Runde durch das Dorf gedreht. Außerdem gibt es Knüppelkuchen, Speisen und Getränke und natürlich eine Hexe, die über dem Feuer fliegt. Wer einen Beitrag zum gemütlichen Feuerchen leisten möchte, kann am Sonnabend ab 10 Uhr beim Schützenverein Reisig oder unbehandeltes Holz abgeben.

Bratwurst aus dem Hofladen Ullersdorf . Wer am Rande des Hexenfeuers auch mal „bäbbeln“ will, in Ullersdorf gibt’s dazu alljährlich die Chance. Denn ab 18 Uhr wird hier zum Hexenfeuer auf dem Sportplatz eingeladen. Die Bratwurst kommt traditionell aus dem Großerkmannsdorfer Hofladen, zudem wird Knüppelkuchen gebacken, Hamburger mit Pommes warten und bei schönem Wetter auch Eis. Der beliebte Fackelumzug mit dem Kleinröhrsdorfer Spielmannszug beginnt 20 Uhr, bevor dann die Hexe brennt.

Hexenfeuer an neuem Ort Ottendorf. Auch beim Feuerwehrverein Ottendorf-Okrilla ist seit Jahren das Hexenfeuer eine schöne Tradition. Allerdings müssen sich Besucher in diesem Jahr unbedingt den neuen Veranstaltungsort merken. Statt wie bisher an der Kühnmühle, findet das Hexenfeuer an diesem Sonntag erstmals am Ottendorfer Stadion (Frankenfurt 5) statt. Für Speisen und Getränke ist wie jedes Jahr gesorgt, die kleinen Gäste können Knüppelkuchen backen. Start des Hexenfeuers ist 18 Uhr.

Tanz in den Mai am alten Bad Leppersdorf. Hoch schlagen die Flammen am Sonntag auch in Leppersdorf. Für die kleinen Gäste wird ab 19 Uhr ein Kinderfeuer entzündet. Genügend Knüppelteig ist vorhanden. Für die größeren Besucher wird dann etwas später das Hexenfeuer entfacht. Zudem ist eine Tanzfläche vorbereitet. Der Jugendclub befindet sich an der Badstraße.

Liegauer Wein am heißen Feuer Großerkmannsdorf. Das Landwirtschaftliche Unternehmen Großerkmannsdorf stellt auch diesmal wieder die Fläche fürs Liegauer Hexenfeuer bereit, sodass ab 17 Uhr auf der Wiese Langebrücker Straße/Zum Sportplatz gefeiert werden kann. Das Besondere an diesem Hexenfeuer ist ja, dass es hier zum Anstoßen Liegauer Wein gibt – den wird Winzer Andreas Kretschko aus Liegau präsentieren. Der Reiterhof Langisch ermöglicht zudem das beliebte Reiten und für die Musik sorgt DJ Holger. Ab dem heutigen Donnerstag kann dabei das fürs Feuer geeignete saubere Geäst zur markierten Stelle gebracht werden.

Kinderfest im Schlosspark Hermsdorf. Der Hermsdorfer Feuerwehrverein lädt am Sonntag bereits ab 15 Uhr zu Spiel und Spaß in den Schlosspark ein. Auf die Kinder warten eine Hüpfburg, Reiten, Kinderschminken, Kinderkarussell und vieles mehr. Es werden Knüppelkuchen, Spirelli, Bratwürste vom Grill, Fischbrötchen und Getränke für Groß und Klein angeboten. 19 Uhr startet dann schließlich der Lampionumzug an der Parkquelle, führt durch die Schloßstraße, Braugasse, Schulberg und schließlich zurück zum Schlosspark. Der Umzug wird musikalisch begleitet vom Spielmannszug der Verkehrsbetriebe Dresden. Gegen 20 Uhr wird dann das Feuer entzündet. Und auch in Hermsdorf wird dabei, wie es die Tradition verlangt, ebenfalls eine Hexe verbrannt.

Vereinschef legt in Wachau auf Wachau. Die Sportler des TSV und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Wachau laden für Sonntag zu einer großen Feier an Herrichs Teich in Wachau ein. Ab 18 Uhr wird im gemütlichen Bierzelt für das leibliche Wohl von Jung und Alt bei Bratwurst, Steak, Fischsemmeln, weiteren Leckereien und eine Vielzahl an Getränken gesorgt. Das Feuer wird gegen 20 Uhr entzündet, vielleicht gibt es auch noch eine kleine Überraschung für die Jüngsten. Auch für die passende Musik ist gesorgt. Der TSV-Vorsitzende Robert Zukowski selbst wird in diesem Jahr am DJ-Pult stehen und die Reise durch die Walpurgisnacht mit angenehmer Tanzmusik begleiten. Bis gegen 1 Uhr wird dann an Herrichs Teich ausgelassen das Ende des Winters gefeiert.