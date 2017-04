Hexenbrennen bleibt kostenfrei Finanziell wird es bei dem Event um den 1. Mai in Weißwasser eng. Eintritt wird aber nur für eine Veranstaltung erhoben.

Das Hexenfeuer in Weißwasser gilt alsAnziehungspunkt für das Publikum. © Gunnar Schulze

Ende dieses Monats warten vier tolle Tage auf Weißwasser und seine Gäste. Den Auftakt zu dem Veranstaltungsmarathon bildet am 28. April die Jugendveranstaltung „Dingdong, die Hex‘ ist tot – bald“. An den nächsten Tagen folgen Seniorentanz, Hexenbrennen und die Kundgebung zum 1. Mai. Damit können die Gäste im Vergleich zum Vorjahr einen Tag länger feiern. Und sie haben auch Grund zum Jubeln. Denn für das Hexenbrennen und die meisten anderen Veranstaltungen wird kein Eintritt erhoben. Eine Ausnahme von der Regel bildet der Seniorentanz am Sonnabendnachmittag. Für den Liveauftritt von Schlagersänger Hansi Beyer und Entertainer Siegfried Pohl müssen Karten erworben werden.

Tatsächlich wird es immer schwieriger, den Feiermarathon zu finanzieren. „Wo ein Sponsor früher hundert Prozent beigesteuert hat, sind es heute vielleicht zwanzig “, so Stadtvereinsvorsitzender Frank Schwarzkopf bei der Vorstellung des Programms am Dienstag. Der Verein gehört mit der Mobilen Jugendarbeit, dem Sozialen Netzwerk Lausitz und der Gewerkschaft IGBCE zu den Organisatoren. (SZ/sdt)

