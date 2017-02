Hexe statt Weihnachtsmann Jedes Jahr unterstützt der MSC Oberlausitzer Dreiländereck zwei Kitas. Doch diesmal mussten sie sich was anderes einfallen lassen.

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben: Weil der Weihnachtsmann krank war und nicht zu den Kindern im Kinderhaus „Benjamin“ in Großschönau kommen konnte, kam etwas später die Hexe und brachte Geschenke und einen Scheck vom MSC Oberlausitzer Dreiländereck. © thomas eichler

Eigentlich hatten die Vereinsmitglieder vom MSC Oberlausitzer Dreiländereck – so wie schon in den letzten drei Jahren – auch 2016 in der Adventszeit zwei Kindertagesstätten in den Gemeinden ihres Veranstaltungsgebietes eine Freude bereiten wollen. Doch dazu kam es diesmal nicht. Ausgerechnet an dem Tag, an dem der Weihnachtsmann die Mädchen und Jungen in der Kita „Lauschezwerge“ der Awo in Waltersdorf und im Johanniter Kinderhaus „Benjamin“ in Großschönau besuchen wollte, wurde er krank.

„Wir wollten aber natürlich trotzdem die Kitas besuchen, die Kinder mit einem kleinen Programm überraschen und ihnen wieder Geschenke übergeben“, sagt Stefan Fiedler. Der Großschönauer ist der zweite Vorsitzender des MSC Oberlausitzer Dreiländereck. Aber das alte Jahr ist vorbei und der Weihnachtsmann stand nun natürlich nicht mehr zur Verfügung. Zur Überraschung der Kinder sind die Vereinsmitglieder vom MSC deshalb mit einer Hexe zu ihnen gekommen. Und die hat den Weihnachtsmann ein paar Wochen später gut vertreten. Sie brachte den Kindern Geschenke, ein großes Pfefferkuchenhaus und einen Spendenscheck in Höhe von jeweils 200 Euro für ihre Kindertagesstätten in Großschönau und Waltersdorf.

2017 wollen die Vereinsmitglieder aber wieder im Dezember mit dem Weihnachtsmann in die Kitas kommen. Denn der Motorsportverein will die Aktion fortsetzen. Seit Bestehen des Oberlausitzer Dreiecksrennens spenden sie jeweils 200 Euro an zwei Kitas, die in den Gemeinden der Motorsportveranstaltung liegen.

Jetzt sind die Akteure um Rennleiter Frank Siegert und Organisationsleiter Stefan Fiedler schon mitten in den Vorbereitungen für das fünfte Oberlausitzer Dreieckrennen. Sie würden sich freuen, wenn wieder über 8 000 Besucher, wie im September 2016, an die Rennstrecke kommen würden. 250 Rennwagen und Motorräder hatten damals auf dem 5,9 Kilometer langen Rundkurs zwischen Saalendorf, Jonsdorf und Waltersdorf ihre Runden gedreht. Mehr geht nicht. Deshalb musste 2016 sogar 150 Fahrern abgesagt werden, berichteten die Veranstalter. Und gleich nach dem Rennen gab bereits die ersten Anmeldungen für das nächste Oberlausitzer Dreieckrennen. Das findet 2017 am zweiten Septemberwochenende statt.

zur Startseite