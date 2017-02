Heute wird es eng in der Stadt Zahlreiche Aktionen zum Gedenken an den 13. Februar können zu Verkehrsproblemen führen. Die Polizei informiert.

Die Menschenkette, der Mahngang Täterspuren, Veranstaltungen in Kirchen, an historischen Orten und aktuelle Diskussionen: Am Montag wird der Zerstörung Dresdens vor 72 Jahren gedacht. Nach den Demonstrationen vom Wochenende soll es friedlich bleiben, allerdings kann es auf den Straßen ganz schön eng werden.

Von 10 Uhr bis Mitternacht ist in der Stadt viel los. Mit ersten größeren Verkehrseinschränkungen ist ab 14 Uhr beim Mahngang Täterspuren zu rechnen, der am Wettiner Platz beginnt. Bis zu 2 000 Teilnehmer ziehen an Dresdner Orte, die vor der NS-Diktatur mahnen.

Ab 17.15 Uhr sammeln sich die Teilnehmer für die Menschenkette am Neumarkt. Sie soll sich um 18 Uhr schließen (siehe Karte). Die Verkehrsbetriebe rechnen deshalb ab 17.45 Uhr mit Behinderungen und leiten sechs Straßenbahnlinien etwa eine halbe Stunde lang um. Das betrifft die 1, die 2 und die 4 zwischen dem Pirnaischen Platz und dem Postplatz. Diese Linien fahren über den Dr.-Külz-Ring. Die 4 und die 9 fahren zwischen Postplatz und Leipziger Straße über Ostra-Allee und Marienbrücke. Die 8 wird zwischen Hauptbahnhof und Carolaplatz über den Pirnaischen Platz und die Carolabrücke umgeleitet.

Von 10 bis 20 Uhr ist das Kontakttelefon der Polizei geschaltet. Unter 483 3000 können die Sperrungen abgefragt werden. Das Programm finden Sie im Internet.

