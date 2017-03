Heute über 20 Grad im Elbland Der Frühling legt los – im Garten, auf dem Bau, bei der Teichwirtschaft, im Freibad und unter Radfahrern.

zurück Bild 1 von 5 weiter Blitzblank gesprüht: Ein Mitarbeiter vom Sportstättenbetrieb schrubbt das Schwimmerbecken im Bilzbad. © Norbert Millauer Blitzblank gesprüht: Ein Mitarbeiter vom Sportstättenbetrieb schrubbt das Schwimmerbecken im Bilzbad.

Schön aufgeblüht: Gärtner Alexander Schneider zeigt die Primelpracht in der Baumschule.

Sauber geprüft: Mechaniker Eric Degen (l.) und Shop-Leiter Eric Wilde beim Check in der Fahrradkette in Weinböhla.

Frisch gepflastert: Der Überlauf am Coswiger Spitzgrundteich ist fast fertig.

Ab ins Wasser: Die Teichwirtschaft Moritzburg bringt derzeit wieder Karpfen, Schleien und Hechte in die Teiche.

Schattentemperatur für das Elbtal ist heute 20 Grad. In der Sonne gern fünf Grad mehr. Das ist bisher der beste Frühlingstag 2017. Entsprechend wird im Garten, auf dem Bau, im Freibad, bei der Teichwirtschaft und unter Radfahrern losgelegt.

Gärtnermeister rät: Alles ohne Ballen muss jetzt schnell in die Erde

Die Sonnenstrahlen kommen genau richtig zum Anwurzeln, sagt Gärtnermeister Göram Schumann von der gleichnamigen Radebeuler Baumschule in Zitzschewig. Jetzt sei genau die richtige Zeit für das Pflanzen von Laub-, Obst- und Nadelgehölzen. Alles ohne Ballen muss jetzt schnell in die Erde und ordentlich angegossen werden. Noch warten sollte jeder Hausgärtner allerdings mit dem Einpflanzen von allem, was jetzt vorgetrieben hat – etwa Hortensien oder dem Rausstellen von Kübelpflanzen. Schumann: „Das Tageswetter verführt zwar, aber die Nächte sind noch zu frisch.“

Bauarbeiter legen los: Endspurt am Spitzgrundteich und in der Nizzastraße

Der Überlauf vom Spitzgrundteich im Wald oberhalb von Coswig wird diese Woche fertig, sagt Ordnungsamtsleiter Olaf Lier. Die Bauarbeiter haben bestes Arbeitswetter. Das Wasser hält beinahe still. In der nächsten Woche soll dann, bei voraussichtlich anhaltendem Frühlingswetter, wieder die Spitzgrundstraße mit dem Belag und der Randbefestigung drankommen.

Auch in Radebeul wird das Wetter genutzt, um die Nizzastraße fertig zu bauen.

Teichfischer müssen kalken: Fische werden aber schon eingesetzt

Bereits in die Saison gestartet ist in den vergangenen Tagen die Teichwirtschaft Moritzburg. Das Wetter hat es diesmal gut mit den Teichfischern gemeint. Fast ein bisschen zu gut, wie Geschäftsführer Henry Lindner sagt. Denn die nur durch Regen- und Schmelzwasser gespeisten Teiche sind übervoll. „Es läuft noch immer sehr viel Wasser ab, sodass wir mit dem notwendigen Kalken noch etwas warten müssen.“

Die Karpfen und Weißfische für die diesjährige Aufzucht können die Bärnsdorfer Fischer dagegen schon ins Wasser bringen. „Rund 60 000 Karpfen setzten wir ein“, sagt Henry Lindner. „Das reichliche Wasser würde auch noch mehr erlauben, leider gibt es auch diesmal wieder nicht so viele Satzfische wie benötigt.“ Das liegt vor allem an den gefräßigen Kormoranen.

Bademeister schrubben: Die Becken werden badefein gemacht

Der blanke Stahl kommt wieder zum Vorschein unter dem Wasserstrahl. Im Radebeuler Bilzbad wird die Badesaison vorbereitet, werden die Becken gereinigt, der Rasen vertikutiert, die Filter wieder auf Betriebszustand gebracht und die Wellenmaschine gefettet. Üblicher Badestart ist der 15. Mai. Sollten am 1. Mai schon 27 Grad sein, dann auch schon eher, sagt Sportstätten-Technikchef Gerald Risse.

Fahrradmechaniker sagt: Schaltung und Bremsen jetzt prüfen lassen

Das Prüfen ist kostenlos, heißt es sowohl in der Coswiger und Weinböhlaer Fahrradkette und in der Radebeuler Tretmühle. Bremsen und Schaltung sollten jetzt getestet werden, so Silvio Kunze von der Fahrradkette an der Dresdner Straße in Coswig. Und André Stübner von der Tretmühle in der Moritzburger Straße in Radebeul bietet am morgigen Mittwoch schon die erste Abendausfahrt an: Start ist 18 Uhr vorm Laden mit dem Rennrad.

