Heute treffen die Füchse auf Ravensburg Voraussichtlich gibt heute ein neuer Stürmer sein Debüt.

Stürmer Anders Eriksson fällt verletzt aus. © Gunnar Schulze

Das Rennen um die Play-off-Plätze geht für die Lausitzer Füchse heute um 17 Uhr weiter. Gegner sind die Ravensburg Towerstars, die als Tabellensechster um den direkten Einzug in das Play-off-Viertelfinale kämpfen. Heute wird voraussichtlich David Kuchejda sein Debüt im Füchse-Trikot geben. Der Stürmer, der nach der Verletzung von Anders Eriksson verpflichtet wurde, kommt von den Kassel Huskies und bekommt einen Vertrag bis Saisonende mit der Option der Vertragsverlängerung für die nächste Saison. Der Tscheche mit deutschem Pass kam in der Saison 2016/2017 aus der zweiten tschechischen Liga nach Deutschland zu den Bayreuth Tigers. Zur diesjährigen Saison wechselte er nach Kassel und erzielte dort in 29 Spielen fünf Tore und gab zehn Vorlagen. Er ist ein torgefährlicher Spieler, der ein Spiel gut lesen kann und mit seiner Verpflichtung soll die Durchschlagskraft im Sturm weiter erhöht werden.

