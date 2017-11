Heute startet die Lausitz-Rallye Ein Lokalmatador kämpft auf neuen Strecken im Tagebaugelände um den Sieg. Was am Wochenende noch los ist, von Ü30-Party bis Samba-Welrekordversuch, ist im www.sz-veranstaltungskalender.com zu finden.

Den Schotter wird es wieder tüchtig aufwirbeln bei der Lausitz-Rallye. © Rolf Ullmann

Von Donnerstag bis Sonnabend wird es wieder laut auf dem Tagebaugelände. Heute startet die 20. Lausitz-Rallye mit dem sogenannten Shakedown, bei dem die Piloten ab 16.30 Uhr auf die Strecke dürfen und im Renntempo ihre Fahrzeuge auf die Streckenverhältnisse anpassen und die Strecke auch kennenlernen. Am Freitag und Sonnabend geht es dann in die richtigen Wertungsprüfungen. Gefahren wird überwiegend in den ehemaligen Tagesanlagen des Braunkohletagebaus Reichwalde. 94 Teilnehmer sind bei der bekannten Schotterrallye angemeldet, sagte am Montag in Boxberg Cheforganisator Wolfgang Rasper. Mit der Startnummer eins wird Anders Gröndal mit Co-Pilot Roger Eilertsen im Ford Fiesta R 5 starten. Im Spitzenduell mit dem Lokalmatador Matthias Kahle und Co-Pilot Christian Doerr im Skoda Fabia R 5 werden die Teams um den Sieg fahren. Beide haben die Lausitz-Rallye schon dreimal gewonnen. Einen echten Heimvorteil und Streckenkenntnis gibt es nicht. Jahr für Jahr müssen die Organisatoren immer wieder neue Strecken finden, da viele durch den fortschreitenden Tagebau nicht mehr nutzbar sind. Diesmal ist der Umbruch besonders groß. Die Tagesanlagen Kringelsdorf werden vom Vattenfall-Nachfolger Lausitz Energie AG aufgegeben. Deshalb musste die Lausitz-Rallye auch umziehen. Das Tourismusinformationszentrum am Bärwalder See wird das Rallye-Hauptquartier, der Servicepark macht jetzt Station auf der Spreeinsel Uhyst und am Spreeschlösschen. Am Freitag starten die Prüfungen 15.30 Uhr, am Sonnabend 9 Uhr jeweils in Uhyst am Spreeschlösschen. Am Sonnabend, ab 20 Uhr ist im KiEZ am Braunsteich öffentliche Rallyeparty mit Siegerehrung. Zuschauerpunkte der Rallye sind von den Hauptstraßen aus gut sichtbar ausgeschildert.

